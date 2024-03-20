“مزاد للعبيد” في أمريكا يفجر موجة جدل ويستنفر السلطات.. وتحرك عاجل

وطن – قال مسؤولون أمريكيون إن طلاب من ولاية “ماساتشوستس” اتُهموا بارتكاب حوادث تنمر “بغيضة وعنصرية عبر الإنترنت” إذ قاموا بإنشاء “مزاد وهمي للعبيد” على منصة التواصل الاجتماعي عبر تطبيق سناب شات.

وبحسب وسائل إعلام أمريكية تم توقيف العديد من هؤلاء الطلاب، بمن في ذلك اثنان، لمدة 25 يوما، وواحد لمدة 45 يومًا، بينما اتُهم ستة من الطلاب بالتهديد بارتكاب جريمة.

ونقل موقع usatoday عن المدعي العام لمنطقة هامبدن، أنتوني غولوني، قوله إن مكتبه وجه اتهامات جنائية ضد 6 قاصرين من ساوثويك بسبب حوادث فبراير، التي تضمنت “تسهيل والمشاركة في محادثة عنصرية بغيضة عبر الإنترنت تضمنت لغة بشعة وتهديدات ومزاد وهمي للعبيد”.

مزاد وهمي للعبيد

وذكرت أن الطلاب من المدرسة الإقليمية الجنوبية أقاموا مزاداً وهمياً للعبيد عبر الإنترنت، إذ يمكن للطلاب البيض المزايدة على زملائهم السود.

ووفقًا لإعلان المدعي العام، بين ليلة 8 فبراير وصباح 9 فبراير، قامت مجموعة من طلاب الصف الثامن بإنشاء دردشة جماعية على Snapchat.

حيث شارك العديد منهم تعليقات عنصرية وبغيضة، “بما في ذلك مفاهيم العنف تجاه الأشخاص من اللون، والافتراءات العنصرية، والصور ومقاطع الفيديو المهينة، ومزاد العبيد الوهمي الموجه إلى حدثين محددين”.

إجراء إزالة طارئ

وتم إبلاغ سلطات مدرسة ساوثويك بالدردشة الجماعية وبعض التعليقات التي تمت مناقشتها، يوم الجمعة الموافق 9 فبراير.

وقال “جولوني” إنه تم تعليق العديد من الطلاب “كإجراء إزالة طارئ” بعد مراجعة من قبل موظفي المدرسة يوم الاثنين التالي.

وتم تعليق العديد من الطلاب رسمياً في وقت لاحق من ذلك الأسبوع. وعلم المدعي العام بما حدث يوم الخميس 15 فبراير.

وجاء في الإعلان الصادر عن مكتبه أن “الحقائق التي تم تقديمها له وطبيعة الحادث المزعوم أجبرته على توجيه أعضاء وحدة مباحث شرطة ولاية ماساتشوستس التابعة لمكتبه على الفور للتحقيق”. وقال جولوني إنه التقى شخصياً بالضحايا وعائلاتهم.

كراهية وقسوة

ولم يتم الكشف عن هويات الطلاب المتهمين في الحادثة لأنهم قاصرون.

وتم اتهام أحد الطلاب بالتدخل في الحقوق المدنية والتهديد بارتكاب جريمة وتدخل الشهود.

وقال غولوني بحسب المصدر ذاته: “أريد أن أكون واضحا للغاية. الكراهية والعنصرية ليس لهما مكان في هذا المجتمع”. “وعندما يصبح هذا السلوك إجراميا، سأضمن أن نتصرف بتصميم سريع كما فعلنا هنا للكشف عنه وإلقاء الضوء عليه أمام العدالة”.

وأضاف: “نحن نعتزم معاقبة أولئك الذين أظهر سلوكهم المزعوم القدرة على مثل هذه الكراهية والقسوة، وفي نهاية المطاف، يرقى إلى مستوى السلوك الإجرامي الذي يستحق الاتهام”.