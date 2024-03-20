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الاتحاد السعودي يُعاقب جماهير أهلي جدة بسبب هذا التصرف (فيديو)

بقلم
جماهير أهلي جدة

وطن- قررت لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم، فرض عقوبة بحق جماهير أهلي جدة على خلفية أحداث مباراة فريقها أمام النصر في منافسات الدوري السعودي روشن، والتي انتهت بفوز الأخير بهدف نظيف دون مقابل.

وفرضت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، غرامة مالية على نادي أهلي جدة تقدر ب 220 ألف ريال سعودي، مع لعب المباراة القادمة على ميدانه بدون حضور الجماهير، وتعليق تلك العقوبة لمدة 4 شهور في حال ارتكبت الجماهير أو خالفت تلك القواعد.

عقوبة جماهير أهلي جدة السعودي

وجاء قرار عقوبة لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم، بعد ثبوت مخالفة جمهور نادي أهلي جدة وفقاً للمادة (51-2) من لائحة الانضباط والأخلاق، كما أن القرار قابل للاستئناف وفقاً للمادة (144) من اللائحة.

وكانت مباراة النصر والأهلي، قد شهدت إلقاء جماهير الأخير العديد من عبوات المياه باتجاه لاعبي النصر خلال احتفالهم بهدف الانتصار الوحيد في المباراة.

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وحقق فريق النصر الفوز الصعب على نظيره أهلي جدة بهدف وحيد من توقيع القائد كريستيانو رونالدو من ركلة جزاء تحصل عليها الفريق في المباراة.

وسيلتقي الأهلي السعودي في المباراة القادمة، الجمعة، أمام الاتفاق، بينما سيواجه النصر الطائي مطلع الأسبوع المقبل.

ويحتل فريق أهلي جدة ثالث جدول ترتيب الدوري السعودي روشن برصيد 47 نقطة، بفارق 9 نقاط عن الوصيف النصر صاحب المركز الثاني برصيد 56 نقطة.

ويتربع على عرش صدارة جدول ترتيب دوري روشن نادي الهلال برصيد 68 نقطة للموسم الجاري.

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