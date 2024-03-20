الاتحاد السعودي يُعاقب جماهير أهلي جدة بسبب هذا التصرف (فيديو)

وطن- قررت لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم، فرض عقوبة بحق جماهير أهلي جدة على خلفية أحداث مباراة فريقها أمام النصر في منافسات الدوري السعودي روشن، والتي انتهت بفوز الأخير بهدف نظيف دون مقابل.

وفرضت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، غرامة مالية على نادي أهلي جدة تقدر ب 220 ألف ريال سعودي، مع لعب المباراة القادمة على ميدانه بدون حضور الجماهير، وتعليق تلك العقوبة لمدة 4 شهور في حال ارتكبت الجماهير أو خالفت تلك القواعد.

عقوبة جماهير أهلي جدة السعودي

وجاء قرار عقوبة لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم، بعد ثبوت مخالفة جمهور نادي أهلي جدة وفقاً للمادة (51-2) من لائحة الانضباط والأخلاق، كما أن القرار قابل للاستئناف وفقاً للمادة (144) من اللائحة.

تاريخ قرار لجنة الانضباط والأخلاق: 2024-3-19

المسابقة: دوري روشن السعودي

المباراة: الأهلي – النصر

الصادر ضد: النادي الأهلي pic.twitter.com/Ov3yIsOu2O — لجنة الانضباط والأخلاق – SAFF (@DE_Committee) March 19, 2024

وكانت مباراة النصر والأهلي، قد شهدت إلقاء جماهير الأخير العديد من عبوات المياه باتجاه لاعبي النصر خلال احتفالهم بهدف الانتصار الوحيد في المباراة.

احتفال جماهير أهلي جدة بهدف رونالدو pic.twitter.com/btSW5wL5TQ — Ahmed ElNaggar (@ahmed_nagar25) March 15, 2024

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مباراة النصر والأهلي في الدوري السعودي

وحقق فريق النصر الفوز الصعب على نظيره أهلي جدة بهدف وحيد من توقيع القائد كريستيانو رونالدو من ركلة جزاء تحصل عليها الفريق في المباراة.

وسيلتقي الأهلي السعودي في المباراة القادمة، الجمعة، أمام الاتفاق، بينما سيواجه النصر الطائي مطلع الأسبوع المقبل.

إذا كان جمهور الأهلي استحق العقوبة على ردة فعله..فماذا عن فعل لاعبي النصر..احتفالهم أمام جمهور الأهلي ، استفزازهم ببعض الحركات الصبيانية ومطالبة الجمهور برمي المزيد ؟؟ pic.twitter.com/UscgPXLDiA — عمر القرشي (@_Omar1937) March 19, 2024

ويحتل فريق أهلي جدة ثالث جدول ترتيب الدوري السعودي روشن برصيد 47 نقطة، بفارق 9 نقاط عن الوصيف النصر صاحب المركز الثاني برصيد 56 نقطة.

ويتربع على عرش صدارة جدول ترتيب دوري روشن نادي الهلال برصيد 68 نقطة للموسم الجاري.