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فيديو مُفبرك لوزير خارجية سلطنة عمان بشأن غزة وحماس يثير جدلا (شاهد)

بقلم
فيديو مُفبرك لوزير خارجية سلطنة عمان بدر البوسعيدي بشأن غزة وحماس يثير جدلا

وطن – قامت حسابات مشبوهة متصهينة بفبركة مقطع فيديو لوزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، ووضع ترجمة لا علاقة لها بما قال في مقابلة مع شبكة “سي إن إن” الأمريكية، ليبدو وكأنه يهاجم حركة حماس وعملية “طوفان الأقصى”، بطريقة مفضوحة وتلقفته وسائل إعلام عبرية وأخرى محسوبة على الكيان الصهيوني.

وبحسب الفيديو المفبرك ينسب لوزير الخارجية العماني قوله “إنه بغض النظر عن كل ما رأيناه وما زلنا نراه من أعمال فظيعة وبغض النظر عن الأفعال المرعبة التي قامت بها حماس –يحسب الفبركة- وكذلك الدمار الذي قامت به اسرائيل في غزة وإزهاقها لـ 30 ألف روح. فإن كلا من اسرائيل وحماس يجب أن يكونا جزءاً في صياغة الحل.”

حسابات متصهينة روجت للمقطع المفبرك

فيما كان وزير خارجية سلطنة عُمان بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، يقول في المقابلة الأصلية التي أجرتها معه شبكة “سي إن إن” إن العالم “يشهد سياسة متعمدة للتجويع” من قبل إسرائيل على شعب غزة وأن هناك فرصة للوصول إلى حل تاريخي ينهي المأساة.

وعبر البوسعيدي في المقابلة التي أجرتها معه “بيكي أندرسون” عن اعتقاده بأنه لا يزال بإمكان الولايات المتحدة أن تكون وسيطاً للسلام وتكرار الاتفاق التاريخي بين إسرائيل والفلسطينيين في التسعينيات.

مشيراً إلى أن حركة المقاومة الإسلامية “حماس” يجب أن تكون جزءاً من أي حل للقضية الفلسطينية، معرباً عن رفضه لاستبعادها.

وشدد على أهمية عقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط “من أجل وضع تسوية نهائية وعادلة ومستدامة للقضية الفلسطينية، من خلال اعتماد حل الدولتين، وبما يتماشى مع رؤية سلطنة عُمان للحل الدائم للسلام في فلسطين”.

ونوّه الوزير البوسعيدي بأن سلطنة عُمان “دولة سلام، وأنها تدعو لنشر قيم السلام والتعايش في أرجاء العالم، ولا تدعم العنف ولا تدمير حياة الناس في أي مكان، مشدداً على أنه لا يمكن تخيل استمرار الفظائع في قطاع غزة، دون توجيه أصابع الاتهام إلى الاحتلال الإسرائيلي.

ويشن الاحتلال الإسرائيلي حرباً وحشية مدمرة منذ 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023، على قطاع غزة ما أدى لسقوط عشرات آلاف الضحايا معظمهم من النساء والأطفال، وفق بيانات حقوقية وإعلامية فلسطينية وأممية.

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