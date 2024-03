فيديو مُفبرك لوزير خارجية سلطنة عمان بشأن غزة وحماس يثير جدلا (شاهد)

وطن – قامت حسابات مشبوهة متصهينة بفبركة مقطع فيديو لوزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، ووضع ترجمة لا علاقة لها بما قال في مقابلة مع شبكة “سي إن إن” الأمريكية، ليبدو وكأنه يهاجم حركة حماس وعملية “طوفان الأقصى”، بطريقة مفضوحة وتلقفته وسائل إعلام عبرية وأخرى محسوبة على الكيان الصهيوني.

وبحسب الفيديو المفبرك ينسب لوزير الخارجية العماني قوله “إنه بغض النظر عن كل ما رأيناه وما زلنا نراه من أعمال فظيعة وبغض النظر عن الأفعال المرعبة التي قامت بها حماس –يحسب الفبركة- وكذلك الدمار الذي قامت به اسرائيل في غزة وإزهاقها لـ 30 ألف روح. فإن كلا من اسرائيل وحماس يجب أن يكونا جزءاً في صياغة الحل.”

فيما كان وزير خارجية سلطنة عُمان بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، يقول في المقابلة الأصلية التي أجرتها معه شبكة “سي إن إن” إن العالم “يشهد سياسة متعمدة للتجويع” من قبل إسرائيل على شعب غزة وأن هناك فرصة للوصول إلى حل تاريخي ينهي المأساة.

#الوصال | معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي @badralbusaidi وزير الخارجية @FMofOman لقناة CNN عن مايحدث في #غزة :

في غزة أطفال يموتون من الجوع ، غزة كلها جوع وهذا لا يحدث بسبب كارثة طبيعية بل بسبب اسرائيل ..

لقد تجاوز الأمر كل الحدود

