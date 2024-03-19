بعد وصوله للمغرب.. أول تعليق من إبراهيم دياز بعد التحاقه بمنتخب أسود الأطلس (فيديو)

وطن- تحدث النجم الإسباني ذو الأصول المغربية إبراهيم دياز، لاعب نادي ريال مدريد، في أول ظهور له بعد وصوله إلى دولة المغرب، الاثنين، من أجل الالتحاق بصفوف معسكر المنتخب المغربي ” أسود الأطلس” بعد الانضمام إلى صفوفه.

وقال لاعب أسود الأطلس المغربي الجديد إبراهيم دياز، في تصريح صحفي نشره موقع “كوورة” الرياضي بعد وصوله إلى المغرب، ” سعادتي لا توصف، أرى نفسي أسعد إنسان في العالم، وأنا أتابع الحشود التي جاءت لاستقبالي (المغرب)”.

تعليق إبراهيم دياز بعد وصوله للمغرب

وأضاف دياز صاحب ال24 عاماً، ” شكراً للمغرب، أنا ممتن لهذا الحب وهذه العواطف التي لم أشعر بها من قبل، وهذا شيء يبعث على الفخر، كما ويحرك الكثير بداخلي”.

ابراهيم دياز لاعب المنتخب الوطني المغربي " أود أن أشكر جلالة الملك محمد السادس على الدعم والحب الذي غمرني به" pic.twitter.com/J8SXwKjHsa — Arryadia TV (@arryadiatv) March 18, 2024

كما وختم لاعب ريال مدريد تصريحه، ” لا أعثر على الكلمات الكفيلة بترجمة ما أقوله، فور حلولي بالمطار لمست حباً جارفاً وأعد الجماهير المغربية بتقديم أفضل ما أملك”.

🟥#آخر_خبر | اللاعب ابراهيم دياز يصل مطار الرباط سلا 🇲🇦 pic.twitter.com/OPwXG362fr — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) March 18, 2024

وأعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم “الجامعة الملكية المغربية”، عن انضمام اللاعب إبراهيم دياز إلى صفوف المنتخب المغربي بعد الاتفاق معه، فهو من مواليد مدينة ملقا الإسبانية لأب من أصل مغربي وهو سفييل عبد القادر مهند وأم إسبانية وهي باتريشيا دياز.

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مباريات المنتخب المغربي القادمة

ويستعد إبراهيم دياز لاعب نادي ريال مدريد، لخوض أولى مشاركته الدولية مع منتخب أسود الأطلس المغربي بعد التحاقه بصفوف معسكر التدريب خلال فترة التوقف الدولي، لمواجهة أنغولا وموريتانيا ودياً في ال22 وال26 من شهر مارس/ أذار الجاري.

يذكر بأن دولة المغرب ستستضيف منافسات النسخة ال35 من بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 داخل ملاعبها، وكذلك نسخة مونديال 2030 في ملف مشترك مع البرتغال وإسبانيا في تطور ملفت في عالم الكرة المستديرة خلال السنوات القليلة القادمة.