برشلونة يُجمد قرار البحث عن مدرب جديد لخلافة تشافي لهذا السبب!

وطن- ذكرت تقارير صحفية إسبانية، بأن إدارة نادي برشلونة قرر تجميد قرار البحث عن مدرب جديد لتولي منصب تدريب الفريق الكتالوني، لخلافة المدرب تشافي هيرنانديز الذي أعلن رحيله عن صفوف النادي مع نهاية الموسم الجاري.

وبحسب ما ذكرته صحيفة “سبورت” الإسبانية، فقد نادي برشلونة قد حدد في وقت سابق موعد اختيار المدرب الجديد مع نهاية شهر مارس أو إبريل المقبل.

برشلونة واختيار المدرب الجديد

وبينت الصحيفة، بأن المدير الرياضي لنادي برشلونة ديكو البرتغالي، باستطلاع آراء بعض المدربين مع استبعاد بعض الأسماء التي من المستحيل التعاقد معها مثل يورغن كلوب الألماني، الذي أعلن رحيله عن ليفربول مع نهاية الموسم.

وأوضحت، بأن نادي برشلونة وضع 3 أو 4 أسماء مدربين يتناسبون مع معايير النادي، على أن يكون القرار النهائي بيد الرئيس خوان لابورتا.

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دوري أبطال أوروبا

وأشارت الصحيفة، بأن إدارة نادي برشلونة قررت تجميد ملف اختيار المدرب وعدم حسم الموعد المحدد مسبقاً، إلى جانب تأجيل مناقشة هذا الملعب حتى انتهاء مشاركة الفريق في دوري أبطال أوروبا 2023-2024.

ونجح فريق برشلونة من التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، على حساب نابولي، بعد الفوز عليه في منافسات دور ال16 بنتيجة 4-2.

وسيلتقي برشلونة في منافسات دور ربع نهائي دوري الأبطال أمام باريس سان جيرمان، الذي يتولى تدريبه مواطنه ومدرب برشلونة السابق لويس إنريكي.

ويحتل الفريق الكتالوني وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 64 نقطة، كما وبفارق كبير عن المتصدر ريال مدريد برصيد 72 نقطة للموسم الجاري.