نادين الراسي تنجو بمعجزة من التحرش! (فيديو)

روت الفنانة اللبنانية نادين الراسي تفاصيل التحرش بها ومحاولة الاعتداء عليها وكيف تم رميها بالرصاص، إضافة لتعرضها للخيانة.

جاء ذلك في الحلقة الاولى من برنامج “ع راحتك” الذي يعرض أسبوعيا خلال الموسم الرمضاني الحالي على قناة “الآن” وتقدمه الإعلامية رابعة الزيات.

وأكّدت نادين الراسي إنها سبق وأن تعرّضت للتحرّش ومحاولة الاعتداء عليها خلال سفرها إلى إحدى الدول العربية لتصوير إعلان وكان عمرها في ذلك الوقت 17 عاما وكان ابنها “مارك” لا يزال رضيعا.

وأكّدت بأنها كانت متواجدة في إحدى الدول العربية التي لم تذكرها، وطلبوا منها الحضور من اجل التواجد في عشاء عمل لتكتشف إنها في المكان بمفردها مع شخص واحد فقط.

وروت نادين تفاصيل التحرش بها ومحاولة الاعتداء عليها وكيف تم رميها بالرصاص الا انها تمكنت بمعجزة الفرار من الشخص الذي حاول الاعتداء عليها.

وتعرضت الفنانة اللبنانية في أكثر من مناسبة لهجومٍ من متابعيها، بسبب جرأة إطلالاتها، خاصةً بعد وفاة شقيقها الفنان جورج الراسي بحادث سير في أغسطس/آب الماضي 2022، كما أنها ظهرت بملابس فاضحة في عزائه.