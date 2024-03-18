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بيتكوفيتش يكشف سبب استبعاد سيلماني ومحرز وبلايلي عن صفوف المنتخب الجزائري

بقلم
المنتخب الجزائري

وطن- كشف المدرب البوسني فلاديمير بيتكوفيتش المدير الفني الجديد للمنتخب الجزائري لكرة القدم، عن سبب استبعاد العديد من اللاعبين المهمين في تشكيلة محاربو الصحراء خلال المباريات الودية المقبلة، وعلى رأسهم رياض محرز وإسلام سيلماني ويوسف بلايلي وغيرهم.

وقال مدرب المنتخب الجزائري فلاديمير بيتكوفيتش، في مؤتمر صحفي خرج به في وقت سابق، ” غياب لاعبين مثل بلايلي وفيغولي، يمكن تفسيره بالمنافسة القوية للغاية على مراكزهما، ومن الضروري إعطاء الفرصة للاعبين آخرين الأحق والذين ينقصهم اللعب”.

سبب استبعاد سيلماني ومحرز وبلايلي

وأضاف المدرب بيتكوفيتش، ” الباب مفتوح  لكنهم يواجهون منافسة كبيرة للغاية، هناك لاعبون في مراكزهم يستحقون التواجد في التشكيلة (المنتخب الجزائري)”.

المدرب بيتكوفيتش
مدرب منتخب الجزائر فلاديمير بيتكوفيتش

كما وواصل، ” لقد تحدثت مع إسلام سيلماني (هداف المنتخب الجزائري لكرة القدم)، أنا أعرفه .. لقد قام للتو بتغيير الأندية، إنه لاعب رفيع المستوى وكبير في السن، أخبرته أن يركز على ناديه في الوقت الحالي، وأبواب المنتخب ستبقى مفتوحة  أمامه”.

إسلام سيلماني
الجزائري إسلام سيلماني

وعن عودة ياسين براهيمي بعد سنوات من الغياب إلى تشكيلة المنتخب الجزائري، رد على هذا السؤال: “ ياسين براهيمي يقدم مستوى رائع مع نادي الغرافة في البطولة القطرية، ولم يتم استدعاؤه منذ فترة طويلة .. أريد أن أراه في الفريق”.

وشهدت تشكيلة المنتخب الجزائري العديد من المفاجآت على صعيد استبعاد العديد من اللاعبين أبرزهم محرز وسيلماني وفيغولي وبلايلي مع عودة ياسين براهيمي إلى صفوف المنتخب بعد غيابه لسنوات طويلة.

ياسين براهيمي
النجم الجزائري ياسين براهيمي
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مباريات المنتخب الجزائري القادمة

كما ويستعد المنتخب الجزائري تحت قيادة المدرب الجديد بيتكوفيتش للمباريات الودية القادمة، أمام بوليفيا وجنوب أفريقيا في ال22 وال26 من شهر مارس/ آذار الجاري، المقرر إقامتها على ملعب نيلسون مانديلا في الجزائر العاصمة.

اللاعب رياض محرز
الجزائري رياض محرز

يذكر بأن المنتخب الجزائري لكرة القدم “محاربو الصحراء”، أمام أوغندا وبوتسوانا، في إطار تصفيات كأس العالم 2026 لدور المجموعات في شهر يونيو/ حزيران من العام الجاري.

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