فيديو صفع ترامب على قفاه من قبل شاب إيراني مُركب وليس حقيقيا

وطن – تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قال ناشروه إنه يوثق صفع الرئيس الأمريكي السابق ترامب على يد شاب إيراني، ليتبين أن الفيديو مركب بتقنية الذكاء الاصطناعي وليس حقيقيا.

وكان حساب يحمل اسم “روسيا مباشر” نشر على منصة “إكس” تسجيلاً مصوراً يظهر تعرض الرئيس الأمريكي للصفع خلال كلمة يلقيها.

وقال الحساب في تقديمه للتسجيل “تلقى ترامب خلال خطابه أمس ضربة خلفية قوية من شاب إيراني كردي لن ينساها طيلة حياته”.

وأظهر الفيديو الذي استخدم في إطار مضلل ترامب وهو يخطب أمام ناخبيه ثم يظهر وراءه شابّ ويصفعه بسبب سخريته من إمرأة إيرانية كانت ترتدي ثوباً كردياً، مثيراً حالة ذعر بين ترامب وعناصر أمنه-بحسب الفيديو الذي تم تركيبه-

تلقى دونالد ترامب خلال خطابه أمس صفعة خلفية قوية من شاب إيراني كردي لن ينساها طيلة حياته..

القصة هي أنه قبل الخطاب مباشرة سخر ترامب من امرأة إيرانية كانت ترتدي ثوبًا كرديًا زوجة ذلك الرجل ، الرجل وزوجته كرديان ويعيشان في أمريكا. pic.twitter.com/OEuKHjrZwI — ابو فواز 17 – 46 … عميد العالمية (@alnader062) March 17, 2024

أما في النسخة الأصلية للفيديو الذي يعود إلى ما قبل 8 سنوات يرى ترامب وهو يلتفت إلى الخلف بغضب ويحيط به عدد من حراسه ومرافقيه.

ذعر ترامب

أما حالة الذعر التي أصيب بها ترامب وعناصر أمنه، فسببها أن أحد المشاركين في التجمع الانتخابي الذي عقده ترامب في أيار/مايو من العام 2016 بولاية أوهايو هزّ المنصّة أو حاول الصعود إليها، إلا أن عناصر الأمن تمكنوا من إيقافه.

وقال ترامب بعدها “أنا مستعد لمواجهته لكنه أسهل جداً أن يتعامل عناصر الأمن معه”. في إشارة إلى كونه بطل مصارعة سابق.

وقد عمد مروّجو المتشور المضلّل لتركيب مشهد الشاب في الفيديو ليبدو وكأنه يصفع ترامب من الوراء عبر أحد تطبيقات المونتاج.

اقرأ أيضا:

النسخة الأصلية قديمة

وقالت “خدمة تقصّي صحّة الأخبار باللغة العربيّة” في وكالة “فرانس برس” إن الفيديو إن الفيديو المتداول لشاب يصفع ترامب مُركّب، والنسخة الأصليّة منه قديمة.

فالتفتيش عنه على محرّكات البحث يُرشد إلى النسخة الأصليّة منه منشورة منذ سنوات على مواقع محليّة عدّة.

وانتشر الفيديو المضلل بهذا السياق مع اشتداد حُمّى الانتخابات الرئاسيّة الأميركيّة المقرّرة في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.