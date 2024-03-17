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غزة الجائعة تحتضر.. طفل يعتلي عمود كهرباء ويصرخ في وجه جنود مصريين (فيديو)

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طفل يعتلي عمود الكهرباء في غزة

وطن – انتشر مقطع فيديو، لطفل فلسطيني أقدم على تصرف صادم للتعبير عن حالة المجاعة التي يعيشها قطاع غزة جراء الحرب الإسرائيلية والحصار المفروض عليهم.

واعتلى الطفل الفلسطيني عمود كهرباء على بُعد أمتار من الحدود المصرية، دون أن يكترث أن ذلك قد يعرض حياته للآخرين، وفسّر تصرفه بأنه يحاول فعل أي شيء لإطعام أخوته.

وأقدم الطفل على الصراخ للجنود المصريين، قائلا: “بدنا ناكل، بدنا حاجة ناكلها.. إيش هذا”.

حرب تجويع تضرب غزة

ويعاني قطاع غزة من أوضاع كارثية، مع تفاقم الأوضاع المعيشية وتحديدًا المجاعة التي أحدثها الحصار المفروض على القطاع، ضمن الحرب الهمجية التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وفيما يعتبر الحال سيئا في كل أرجاء قطاع غزة، إلا أنه يزداد سوءا بشكل كبير في مناطق شمال القطاع.

انتقادات للدور المصري

وتصطف أعداد كبيرة من الشاحنات المصرية، على الحدود مع قطاع غزة، فيما تتذرع القاهرة – التي باتت تعترف بأنه لا يتم إدخال المساعدات بالقدر المناسب – بأن قيودا إسرائيلية تُفرض بشكل متعمد تتسبب في تأخير إدخال ووصول المساعدات للقطاع.

غير أنَّ هذا الأمر لم يعفِ مصر من تعرضها لانتقادات حادة، بل وصل الأمر إلى اتهامات مباشرة بالمشاركة في حصار وتجويع الفلسطينيين لعدم الدفع بالمساعدات وإيصالها رُغما عن إسرائيل.

أطفال غزة يعانون المأساة

وفي توثيق لهول الكارثة، كانت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، قد ذكرت أن واحدا من كل 3 أطفال تحت سن العامين في شمال قطاع غزة يعاني في الوقت الحالي من سوء تغذية حاد، محذرة من أن المجاعة تلوح في الأفق.

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وقالت الوكالة الأممية، إن سوء تغذية الأطفال يتوسع بسرعة وسيصل إلى مستويات غير مسبوقة في غزة، كما أشارت المستشفيات هناك إلى أن بعض الأطفال يموتون من سوء التغذية والجفاف.

نذر المجاعة في غزة

وتسود حالة من الترقب، لتقديم الهيئة الدولية لمراقبة انعدام الأمن الغذائي قريبا، تقريرا بشأن مدى أزمة الجوع في غزة.

يأتي ذلك بعد أن أشارت في وقت سابق خلال شهر ديسمبر الماضي إلى خطر حدوث مجاعة متوقعة في شهر مايو المقبل.

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