تتبع ورصد .. هكذا قتلت القسام الضابط المسؤول عن حصار واقتحام مستشفى الشفاء

بثّت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس، مساء الأحد، مشاهد حصرية، تظهر تتبع جهاز الرصد والتتبع في القسام، تحركات الضابط في وحدة شلداغ يتهسار هوفمان، قبل مقتله برصاص قناص بالقسام نهاية يناير الماضي، علماً أنّه المسؤول عن حصار واقتحام مستشفى الشفاء.

وتظهر الصور التي عرضتها قناة الجزيرة “هوفمان” في مركز قيادة ميداني في مدينة غزة برفقة عدد من الجنود.

كما بيّنت الصور استمرار تتبع هوفمان بعدما وصل إلى موقع ميداني في غزة حيث قتل برصاصة قناص ببندقية الغول القسامية.

وكانت كتائب القسام نشرت فيديو قنص الضابط هوفمان بعد إعلان الجيش الإسرائيلي مقتله نهاية يناير.

📷#شاهد لحظة قنص #قناص #كتائب_القسام ضابطا في جيش الاحتلال الإسرائيلي غرب مدينة #غزة وهروب جنديين كانا معه بعد إصابته ومقتله. pic.twitter.com/sWTHq2tys2 — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) February 1, 2024

يشار إلى أن يتهسار هوفمان هو الضابط الإسرائيلي المسؤول عن حصار واقتحام مستشفى الشفاء في شمال قطاع غزة في نوفمبر الماضي.

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الرائد يتسهار هوفمان قائد فصيل في وحدة شيلداغ " الوحدة الخاصة الاكثر مهارة وتدريباً في الجيش الاسرائيلي "

كيف عرفه القناص واختاره من بين الاثنين الاخرين ؟؟ pic.twitter.com/rv1zOnpNzg — موشى يائير יאיר משה (@mosha3324) February 1, 2024

تعليقاً على ما بثته قناة الجزيرة، اعتبر الخبير العسكري إلياس حنا أنّ ذلك دليلاً على احترافية القناصة في كتائب القسام.

ووحدة شيلداغ، هي وحدة قوات النخبة لسلاح الجو الإسرائيلي وتعرف أيضا بالوحدة 5101.

والضابط يتسهار هوفمان، أصيب في بداية الحرب برصاصة في ساقه، وعندما وصل إلى المستشفى طالب بالعودة للقتال. وفق مصادر إسرائيلية

ووفقاً لصحفيين إسرائيليين، كان من المفترض أن يحصل الضابط “هوفمان” على شهادة تكريم في حفل الأسبوع المقبل، لكنه قتل على يد المقاومة في غزة .