الرئيسية » تقارير » تتبع ورصد .. هكذا قتلت القسام الضابط المسؤول عن حصار واقتحام مستشفى الشفاء

تتبع ورصد .. هكذا قتلت القسام الضابط المسؤول عن حصار واقتحام مستشفى الشفاء

بقلم
قنص الضابط في وحدة شلداغ يتهسار هوفمان المسؤول عن حصار واقتحام مستشفى الشفاء

بثّت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس، مساء الأحد، مشاهد حصرية، تظهر تتبع جهاز الرصد والتتبع في القسام، تحركات الضابط في وحدة شلداغ يتهسار هوفمان، قبل مقتله برصاص قناص بالقسام نهاية يناير الماضي، علماً أنّه المسؤول عن حصار واقتحام مستشفى الشفاء.

وتظهر الصور التي عرضتها قناة الجزيرة “هوفمان” في مركز قيادة ميداني في مدينة غزة برفقة عدد من الجنود.

كما بيّنت الصور استمرار تتبع هوفمان بعدما وصل إلى موقع ميداني في غزة حيث قتل برصاصة قناص ببندقية الغول القسامية.

وكانت كتائب القسام نشرت فيديو قنص الضابط هوفمان بعد إعلان الجيش الإسرائيلي مقتله نهاية يناير.

يشار إلى أن يتهسار هوفمان هو الضابط الإسرائيلي المسؤول عن حصار واقتحام مستشفى الشفاء في شمال قطاع غزة في نوفمبر الماضي.

تعليقاً على ما بثته قناة الجزيرة، اعتبر الخبير العسكري إلياس حنا أنّ ذلك دليلاً على احترافية القناصة في كتائب القسام.

ووحدة شيلداغ، هي وحدة قوات النخبة لسلاح الجو الإسرائيلي وتعرف أيضا بالوحدة 5101.

والضابط يتسهار هوفمان، أصيب في بداية الحرب برصاصة في ساقه، وعندما وصل إلى المستشفى طالب بالعودة للقتال. وفق مصادر إسرائيلية

يتسهار هوفمان
يتسهار هوفمان أصيب بداية الحرب لكنه عاد للقتال في غزة

ووفقاً لصحفيين إسرائيليين، كان من المفترض أن يحصل الضابط “هوفمان” على شهادة تكريم في حفل الأسبوع المقبل، لكنه قتل على يد المقاومة في غزة .

قد يعجبك أيضاً

قنص الضابط في وحدة شلداغ يتهسار هوفمان المسؤول عن حصار واقتحام مستشفى الشفاء

تتبع ورصد .. هكذا قتلت القسام الضابط المسؤول عن حصار واقتحام مستشفى الشفاء

أحمد دومة يثير الجدل بملابس تحمل شعار كتائب القسام وسط القاهرة

أحمد دومة يثير الجدل بملابس تحمل شعار كتائب القسام وسط القاهرة (شاهد)

صديق ترامب يعتنق الإسلام في رمضان.. من هو ليل جون مغني الراب الشهير؟

صديق ترامب يعتنق الإسلام في رمضان.. من هو ليل جون مغني الراب الشهير؟ (فيديو)

شاهد حريق التجمع الخامس بعد استوديو الأهرام.. ما علاقة الحرائق المفاجئة بمظاهرة "جوعتنا يا سيسي"؟

شاهد حريق التجمع الخامس بعد استوديو الأهرام.. ما علاقة الحرائق المفاجئة بمظاهرة “جوعتنا يا سيسي”؟

عراقية تنهار باكية على مائدة الإفطار.. لم تتحمل مشاهد الجوع في غزة

عراقية تنهار باكية على مائدة الإفطار.. لم تتحمل مشاهد الجوع في غزة (فيديو)

محمد المختار حارس منتخب موريتانيا

إصابة خطيرة في التدريبات تُنهي حياة حارس منتخب موريتانيا لكرة القدم (صور)

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Proudly powered by Watan New

Contact us * Cookie Policy (EU) * Sitemap * تطبيقات وطن  * سياسة الاستخدام والخصوصية * من نحن / Who we are

Corrections Policy * Diversity and Inclusion * Diversity Policy for Editorial Content * Engagement, Feedback, and Transparency *

Organizational and Publishing Policies * Ownership and Funding Information * Standards of Behavior