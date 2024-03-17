إعلامية عراقية تُوقف مدرب منتخب العراق للشباب بقرار من الفيفا (صور)

وطن- أوقف الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، مدرب منتخب العراق للشباب عماد محمد، عن التدريب لنحو 6 شهور، بسبب توجيهه إهانات للإعلامية العراقية منى سامي في تصريح سابق له.

وقال الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، في بيان رسمي نشره، جاء فيه: ” بعد ردود شكوى من الجانب القانوني للإعلامية المذكورة (منى سامي)، أحال الأمر إلى لجنة الانضباط التي أصدرت قرارها، وأرسلت نسخة منه إلى الاتحاد الكرة العراقي الذي بدوره أبلغ المدرب بهذا القرار”.

إيقاف مدرب منتخب العراق للشباب

من جهته، أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان رسمي نشره عبر حسابه على منصة (X)، السبت، عن تقديمه استئناف على قرار الفيفا بإيقاف مدرب منتخب العراقي للشباب عماد محمد عن التدريب لنحو 6 شهور.

وأضاف البيان، ” في الوقت الذي تلقى فيه الاتحاد العراقي لكرة القدم القرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، بإيقاف مدرب منتخب الشباب عماد محمد عن التدريب لمدة 6 شهور، نتيجة ما أسماه بتوجيه إهانات إلى إحدى الإعلاميات بوقت سابق، فإن الاتحاد سيواصل دفاعه عن المدرب”.

واستكمل، ” ينتظر مدرب منتخب العراق للشباب المشاركة في بطولة غرب آسيا للمنتخبات الأولمبية، وهو أحد أبناء اللعبة المهمين الذين مثلوا المنتخب الوطني لسنوات طويلة، ولن ندخر جهدا في الدفاع عنه”.

الاتحاد الدولي لكرة القدم يقرّر إيقاف المدرب عماد محمد وحرمانه من التدريب لمدة ستة أشهر بسبب توجيه إهانات إلى الإعلامية منى سأمي في وقت سابق. pic.twitter.com/hAS7WRcWnu — معرض الكرة (@iraqfpg) March 16, 2024

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استئناف الاتحاد العراقي لكرة القدم

وتابع، “يستغرب الاتحاد العراقي لكرة القدم تدويل الموضوع بالشكل الذي وصل من خلال الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، ونتج عنه تداعيات انتهت بقرار حرمان المدرب عماد محمد، مع التأكيد بأنه ما حصل كان قبل 10 شهور مضت ( أي في فترة كأس العالم للشباب)، التي جرت في دولة الأرجنتين العام الماضي”.

وختم بيان الاتحاد العراقي، ” الاتحاد ينتظر قرار الاستئناف ويتطلع بثقة إلى إلغاء قرار عقوبة الحرمان بحق المدرب عماد محمد، من أجل عودته إلى تدريب منتخب العراق للشباب”.

وتستضيف المملكة العربية السعودية النسخة الخامسة من بطولة كأس غرب آسيا للشباب تحت سن 23 عاماً، التي من المقرر أن تنطلق خلال الفترة ما بين 18- 26 من شهر مارس/ أذار الجاري.