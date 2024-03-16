وجه معتز عزايزة المتصهين يتكشف بعد مغادرته غزة.. هكذا استغل المأساة لتحقيق هدفه الخبيث!

وطن – أثار الصحفي الفلسطيني معتز عزايزة ضجة واسعة بمنصات التواصل من خلال تغريدات تؤكد ـ وفق متابعين ـ عمالته للاحتلال وتصهينه المستتر خلف قناع فضحه بعد فترة قليلة جداً من خروجه من قطاع غزة المحاصر.

معتز عزايزة الذي لم يظهر عليه أي أثر لحصار أو حرب أو معاناة خرج من القطاع المحاصر وبدأ تبني رواية رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، الذي لطالما كان الابن البار به إذ لم يوجه له أي انتقاد أو يطالبه بأي أمر حيال ما يجري في غزة أو حتى الضفة الغربية.

وكتب معتز عزايزة على حسابه في منصة إكس: “الي ما بيفرق معه موت وجوع شعبه مش لازم يفرق معنا بأي شيء.. ملعون كل من تاجر بدمنا وحرق قلوبنا وبيوتنا وخرب حياتنا”.

الي ما بيفرق معه موت وجوع شعبه مش لازم يفرق معنا بأي شيء.

ملعون كل من تاجر بدمنا وحرق قلوبنا وبيوتنا وخرب حياتنا — MoTaz (@azaizamotaz9) March 15, 2024

معتز عزايزة إلى أحضان الصهاينة

من أحضان محمود عباس إلى الحضن الداعم لرئيس السلطة الفلسطينية في أروقة الأمم المتحدة وبملابس أنيقة وملامح لا يبدو عليها أي آثار للحصار أو الحرب خرج معتز عزايزة وخلع قناعه ليكشف عن “عمالته” و”تصهينه” أمام الجميع متبنياً روايات المعادين لفلسطين وقضية شعبها بتغريدات أثارت ضجة واسعة.

لم أجد وصفاً يُعبّر عن كمية اشمئزازي سوى أن أقول بأنَّ العرب قديماً كانوا يسمّونَ الأشياء بأضدادها تفاؤلاً أو تهكماً، وسميَّ المدعوّ #معتز لأنَّ ليس به من العزة شيء#معتز_عزايزة pic.twitter.com/idR7vwws7i — كمشة حكي وشوية صور (@krkyb15) March 16, 2024

وسائل الإعلام السعودية التي حاولت تلميع “عزايزة” وتحدثت عن مغادرته غزة نسيت أن تشير إلى قناعه الذي تركه داخل القطاع المحاصر وخروجه بملابس فارهة ووجه بدا وكأنه في مهمة “تجسس” وقد خرج منها إلى مكان لا عدالة فيه ولا إنسانية.

قرب أسوار الأمم المتحدة تباهى معتز عزايزة بالتقاط الصور دون أن يعنيه فشل هذه المنظمة في وقف الوحشية الإسرائيلية في غزة وفي الضفة ووقف الحروب والمآسي في مختلف دول المنطقة.

كلام حازم عن معتز عزايزة فعلاً معتز لايمثل إلا نفسه ولا يعكس صورة الشاب الغزي . pic.twitter.com/urpT1cpauA — أوُزاي 𓂆 (@Bon_2e) March 16, 2024

وكتب أدهم أبو سلمية في سياق رده على تغريدة معتز عزايزة: “صدقت معتز؛ فمحمود عباس والسلطة التي تجاهلت موت وجوع شعبنا طوال السنوات الماضية لا يحق لها أن تتحدث اليوم.”.

اقرأ أيضا:

“التاجر الملعون بمأساة غزة”

وأضاف: “صدقت معتز؛ ملعون هو من نسق أمنياً مع الاحتلال وساهم في خنق المقاومة وملاحقتها وتقويض عملها ما منح الاحتلال فرصة للاستفراد بغزة وأهلها.”

صدقت معتز؛ فمحمود عباس والسلطة التي تجاهلت موت وجوع شعبنا طوال السنوات الماضية لا يحق لها أن تتحدث اليوم..

صدقت معتز؛ ملعون هو من نسق أمنياً مع الاحتلال وساهم في خنق المقاومة وملاحقتها وتقويض عملها ما منح الاحتلال فرصة للاستفراد بغزة وأهلها.. التاجر الملعون يا معتز هو ذلك الذي… — أدهم أبو سلمية 🇵🇸 Adham Abu Selmiya (@adham922) March 16, 2024

وتابع: “التاجر الملعون يا معتز هو ذلك الذي يعيش في أمان وسلام ويربح فقط، أما من يدفع في رأس المال من دمه ودم أبنائه ويقدم روحه قبل غيره ليدافع عن وطنه هذا اسمه ثائر يوضع فوق الرأس”.

يطلب معتز من اهل غزة التعايش مع قاتل عائلاتهم — عُمانيون ضد التطبيع (@OmaPalestine) March 16, 2024

وعلق حساب عمانيون ضد التطبيع على تغريدات معتز: “يطلب معتز من اهل غزة التعايش مع قاتل عائلاتهم”.

منذ اليوم الأول حذرنا من معتز عزايزة وأن نقله صور المعاناة في غزة كانت مجرد دور يلعبه لصالح أسياده في سلطة أوسلو. واليوم أكد ما نقوله بهجومه على المقاومة واتهامه بأنها المسؤولة عن المعاناة في غزة، بالضبط مثل ما يقول بايدن أنه حزين على معاناة شعبنا في غزة لكنه يلوم المقاومة… — yaseenizeddeen (@yaseenizeddeen) March 16, 2024

وأكد متابعون آخرون أنهم لطالما حذروا ممن وصفوه بالطفل المدلل لمحمود عباس ـ في إشارة إلى معتز عزايزة ـ والذي يتخذ من التباكي على مأساة غزة وسيلة للمتاجرة بقضيتهم وكسب المتابعات وحشد التأييد الشخصي له للانتقال إلى مرحلة أخرى وهي محاولة تشويه صورة المقاومة وحشد الأصوات ضدهأ.

صحيفة سعودية تروج له

وحاولت جريدة الشرق الأوسط السعودية تلميع عزايزة بمقال تحدث عن خروجه من غزة إلى مصر عبر معبر رفح.

وقالت عنه: “هو مصور فوتوغرافي، ومتطوع باللجنة الدولية للصليب الأحمر، كما أنه لا يعمل لصالح أي وكالة إخبارية أو جماعة أو هيئة، فهو مصوِّر حر يوثّق الأحداث بعدسة كاميرته”.