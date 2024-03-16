اليوتيوبر أحمد حسن في ورطة جديدة بعدما تحرّش بفتاة وطلب معاشرتها بالحرام!

يبدو أنّ اليوتيوبر أحمد حسن سيكون أمام أزمة جديدة، بعد اتهامه بالتحرش بإحدى الفتيات وطلب إقامة علاقة غير شرعية معها.

وكانت محكمة النقض قضت بتأييد الحكم الصادر بتغريم اليوتيوبر أحمد حسن، 20 ألف جنيه، بتهمة التحرش بفتاة عبر المحادثات الإلكترونية.

وفي هذا السياق، نقتل وسائل إعلام مصرية عن المحامي أشرف فرحات، قوله إنه جاري تحريك دعوى تعويض مليون جنيه ضد اليوتيوبر أحمـد حسن؛ لاتهامه بالتحرش بالفتاة وطلب إقامة علاقة غير شرعية معها.

وسيتم تقديم الدعوى بعد استلام الحكم النهائي الصادر من محكمة النقض؛ بتأييد حكم المحكمة الاقتصادية بتغريم أحمد حسن 20 ألف جنيه.

عرض هذا المنشور على Instagram ‏‎تمت مشاركة منشور بواسطة ‏‎Zenap Mohamed‎‏ (@‏‎zenap_mohamed‎‏)‎‏

تورط اليوتيوبر أحمد حسن بالتحرش

كانت التحريات أكدت تورط أحمد حسن بالتحرش بإحدى الفتيات – تدعى سما، من خلال محادثة عبر واتساب؛ بعد ساعات من إعلانه عن حاجته لفتاة لتقديم دور البطولة لفيلم قصير، عقب ذلك تحرش بها وعرض عليها إقامة لقاء محرم داخل الفيلا الخاصة به بمدينة أكتوبر.

وتبين من التحقيقات أن اليوتيوبر الشهير طلب من الفتاة الحصول على صور خاصة لها.

وأكدت التحريات التي تمت باستخدام التقنيات الحديثة، أنه هو مستخدم شريحة الهاتف التي ارتكبت بها واقعة التحرش بـسما، وتحريضها على ارتكاب الفسق.