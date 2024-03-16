استبعاد محرز وسيلماني وبلايلي.. مفاجآت في تشكيلة المنتخب الجزائري تحت قيادة المدرب بيتكوفيتش

وطن- أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، الجمعة، عن قائمة تشكيلة المنتخب الجزائري استعداداً للمباريات الودية خلال فترة التوقف الدولي القادمة لهذا الشهر، تحت قيادة المدرب البوسني الجديد فلاديمير بيتكوفيتش.

وشهدت قائمة التشكيلة للمنتخب الجزائري، العديد من المفاجآت، حيث تم استبعاد الرباعي إسلام سيلماني ويوسف بلايلي وسفيان فيغولي ورياض محرز، بالإضافة إلى الحارس رايس مبولحي بسبب معاناته من الإصابة على مستوى اليد.

عودة براهيمي وبن رحمة

وعاد هداف الدوري القطري ياسين براهيمي لاعب نادي الغرافة بعد عامين من الغياب إلى صفوف تشكيلة المنتخب الجزائري (محاربو الصحراء)، مع دخول أسماء جديدة إلى التشكيلة وهم أنيس الحاج موسى لاعب نادي فيتس آرنهيم الهولندي، وأحمد قندوسي لاعب الأهلي المصري المعار إلى نادي سيراميكا كليو باترا.

وكذلك لاعب شباب قسنطينة أمين مداني ومنصف بقرار لاعب نيورك سيتي، ورفيق غيتان لاعب إستوريل البرتغالي.

اقرأ أيضاً:

تشكيلة المنتخب الجزائري تحت قيادة بيتكوفيتش

وعاد كلاً من اللاعبين إلى التشكيلة بعد غياب، وهم سعيد بن رحمة وبشير بلومي وياسين بن زية ويونغ جوان جحام وحيماد عبد اللي.

وجاءت تشكيلة المنتخب الجزائري لكرة القدم، بقرار من الجهاز الفني الجديد بقيادة المدرب البوسني فلاديمير بيتكوفيتش، كما يلي:

حراسة المرمى: أنتوني ماندريا، مصطفى زغبة، أسامة بن بوط.

دفاع محاربو الصحراء: يوسف عطال، ريان آيت نوري، زين الدين بلعيد. رامي بن سبعيني، جوان حجام، كيفن قيطون، محمد أمين توغاي، عيسى ماندي، محمد مداني.

خط الوسط: إسماعيل بن ناصر، حسام عوار، هشام بوداوي. أحمد قندوسي. رفيق قيطان، رامز زروقي، حمد عبدالي، نبيل بن طالب.

كما وفي مركز الهجوم: ياسين براهيمي، بغداد بونجاح، سعيد بن رحمة، فارس شايبي، بشير بلومي، ياسين بن زية، بدر الدين بوعناني، أمين جويري، أنيس حاج موسى، محمد أمين عمورة، منصف بقرار.

مباريات المنتخب الجزائري القادمة

ويستعد المنتخب الجزائري لكرة القدم للمباريات الودية خلال فترة التوقف القادمة، أمام بوليفيا وجنوب أفريقيا في ال22 وال26 من شهر مارس/ أذار الجاري، في إطار الاستعدادات لتصفيات كأس العالم 2026 عن القارة الإفريقية السمراء.