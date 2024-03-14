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مصرع رجل أمن من حرس أردوغان جراء حادث مروع (صور مفزعة)

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حادث سير مروع لحرس أردوغان

وطن – أعلنت السلطات التركية، مصرع رجل أمن من حرس الرئيس رجب طيب أردوغان، وإصابة ثلاثة أشخاص آخرين بينهم اثنان من الحرس الرئاسي.

وقالت السلطات، إنّ السبب في الوفاة والإصابة هو تعرض الحرس الرئاسي لحادث وقع خلال جولة أردوغان في ولاية شرناق جنوب شرقي تركيا.

والفريق الذي تعرض للحادث المذكور، كان من ضمن الطواقم التي تعمل على تأمين وحماية موكب أردوغان في شرناق جنوب تركيا.

حادث مروع لحرس أردوغان
حادث مروع لحرس أردوغان خلال جولته في ولاية في شرناق جنوب تركيا

وقيّمت السلطات ما جرى على أنه حادث سير، وذلك حتى ظهور رواية أخرى لما جرى لموكب أردوغان، وفق المصادر الإخبارية التركية.

ففي أعقاب فعالية نظمها أردوغان في شرناق للانتخابات المحلية، اصطدمت مركبة فريق الشرطة التي تحمل لوحة رقم 73 EB 734، بالمركبة التي تحمل لوحة رقم DU HZ 79، التي تديرها شركة ألمانية.

حادث مروع لحرس أردوغان
مصرع ضابط شرطة من حرس أردوغان في حادث مروع جنوب تركيا

وأصيب في الحادث ضباط الشرطة أولكر د. وأغولجان ك، وفرات دير. وبعد إبلاغ مركز اتصال الطوارئ بالحادث، انتقلت القوى الأمنية والصحية إلى مكان الحادث.

حادث مروع لحرس أردوغان
قتيل وعدة مصابين في حادث سير مروع لحراس أردوغان

وبينما علم بمصرع ضابط الشرطة فرات دير، يواصل المصابون الآخرون علاجهم في مستشفى حكومي.

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صور متداولة للحادث

وانتشرت على منصات التواصل الاجتماعي، صورٌ قيل إنها للحادث الذي وقع لموكب الرئيس التركي.

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