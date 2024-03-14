“لا عقوبة لتارك الصلاة”.. حفيظ دراجي يرد على وسيم يوسف: “اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا”

وطن – لا تزال حالة الجدل متفجرة بسبب تصريحات الأكاديمي الإماراتي وسيم يوسف، عن عدم وجود عقوبة لمن ترك الصلاة أو يكفر بها.

وكان وسيم يوسف قد قال في مقطع فيديو نشره على صفحته بمنصة إكس (تويتر سابقا): “لن تجد في القرآن قط عقوبة لمسلم ترك الصلاة لأن الصلاة تأتي بالحب والله لا يجبر عبدا على حبه”.

وأضاف: “لن تجد، الله عز وجل لا يجبر أحد على حبه، الله عز وجل ما خاطب عقوبة الصلاة للمسلمين خاطب لمن كفر بالصلاة”.

لن تجد بالقرآن عقوبة لمن ترك الصلاة وليس لمن كفر بها ؟ لماذا ؟ pic.twitter.com/Sj5R3mtrgA — د. وسيم يوسف (@waseem_yousef) March 2, 2024

وتابع: “(آية) ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين.. هذه عن الكفار، الدليل أن الله ختمها بـ وكنا نكذب بيوم الدين، فويل للمصلين، الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون.. هنا يتكلم الله عمن كفر بالصلاة لكن لم يخاطب الله قط مسلم ترك الصلاة لأن الصلاة يريدها الله أن تقبل عليها حبا”.

وزاد بالقول: “لو ذكرها الله كأنه يجبر المسلم على حبه والله لا يجبر أحدا على حبه، إذن الصلاة دافعها حب لله أكثر من أن يكون دافعها خشية من الله لهذا لم يذكر عقوبتها”.

جدل مستمر

تصريحات وسيم يوسف لا تزال تثير حالة واسعة من الجدل، وسط انتقادات حادة للأكاديمي الإماراتي الذي اعتاد أن يثير الجدل.

حفيظ دراجي يرد على وسيم يوسف

فقد رد المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي على وسيم قائلا: “يبدو أن الله لم بخبر وسيم يوسف بعقوبة تارك الصلاة!!.. عشية الشهر الفضيل والناس تتأهب لاستقبال شهر الصيام والعبادة وقراءة القرآن، يخرج إلينا وسيم يوسف ليقول لا توجد عقوبة لتارك الصلاة”.

يبدو أن الله لم بخبر وسيم يوسف بعقوبة تارك الصلاة!! عشية الشهر الفضيل و الناس تتأهب لاستقبال شهر الصيام والعبادة وقراءة القرأن، يخرج إلينا وسيم يوسف ليقول : ” لا توجد عقوبة لتارك الصلاة” ، وكأنه يحث الناس على تركها ، رغم قوله تعالى:

” ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون” وقوله… pic.twitter.com/mng8d2ar6g — hafid derradji حفيظ دراجي (@derradjihafid) March 13, 2024

وأضاف: “كأن وسيم يوسف يحث الناس على تركها، رغم قوله تعالى ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون” وقوله صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة هو الصلاة فإذا صلحت صلح سائر العمل وإذا فسدت فسد سائر العمل، وقوله العهد بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر”.

وتابع: “الكافر في النار يا هذا..اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا”.