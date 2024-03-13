رقم قياسي جديد للهلال السعودي بعد هزيمة اتحاد جدة في دوري أبطال آسيا (شاهد)

وطن- حقق فريق الهلال السعودي الفوز ال28 على التوالي في جميع المسابقات المختلفة، بعد هزيمة اتحاد جدة بهدفين نظيفين دون مقابل في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2023-2024.

وأصبح الهلال السعودي أول فريق في العالم يحقق سلسلة انتصاراته بالفوز في 28 مباراة على التوالي في جميع المسابقات، محطماً بذلك الرقم الذي سجله فريق نيو ساينت الويلزي في موسم 2016-2017.

رقم قياسي للهلال السعودي

وتأهل فريق الهلال السعودي وصيف النسخة الماضية إلى دور نصف نهائي دوري أبطال آسيا، على حساب نظيره اتحاد جدة السعودي، الثلاثاء، عقب الفوز عليه بهدفين دون مقابل في ربع نهائي دوري الأبطال.

وسجل هدفي الزعيم الآسيوي اللاعب ياسر الشهراني في الدقيقة ال61 ومالكوم في الدقيقة ال90+5 من الوقت البديل على نهاية المباراة.

🔝سلسلة الانتصـارات الأطول في تاريخ كرة القدم تُكتـب باسم #الهلال.. أرقـام #كبير_آسيا لا حـدود لها 💙 pic.twitter.com/zOt49TudgG — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) March 12, 2024

كما وشهدت المباراة طرد النجم المغربي الدولي عبد الرزاق حمد الله لاعب اتحاد جدة بالبطاقة الحمراء في الدقيقة ال91، بعد إشهارها من قبل حكم المباراة، ليخرج على إثرها خارج أرضية ملعب المباراة.

وتمكن فريق الهلال من تحقيق الانتصار الثالث على التوالي على فريق اتحاد جدة “العميد”، والسادس في آخر 7 مباريات مع التعادل في مباراة واحدة.

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نصف نهائي دوري أبطال آسيا

وسيلتقي فريق الهلال أمام العين الإماراتي الذي تمكن من خطف بطاقة العبور إلى دور نصف نهائي دوري أبطال آسيا على حساب النصر السعودي، عقب الفوز عليه بركلات الترجيح بنتيجة 3-1، بعد انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي 4-4.

📄 كأطول سلسلة انتصارات في تاريخ فرق كرة القدم..💪🏼#الهلال يحقّق الفوز الثامن والعشرون على التوالي 💙 — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) March 12, 2024

ينفرد الهلال السعودي في صدارة ترتيب الدوري السعودي روشن للموسم الجاري برصيد 65 نقطة، كما وبفارق 12 نقطة عن الوصيف النصر السعودي صاحب المركز الثاني من جدول الترتيب برصيد 53 نقطة.