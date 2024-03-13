الرئيسية » رياضة » رقم قياسي جديد للهلال السعودي بعد هزيمة اتحاد جدة في دوري أبطال آسيا (شاهد)

رقم قياسي جديد للهلال السعودي بعد هزيمة اتحاد جدة في دوري أبطال آسيا (شاهد)

بقلم
احتفال الهلال السعودي

وطن- حقق فريق الهلال السعودي الفوز ال28 على التوالي في جميع المسابقات المختلفة، بعد هزيمة اتحاد جدة بهدفين نظيفين دون مقابل في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2023-2024.

وأصبح الهلال السعودي أول فريق في العالم يحقق سلسلة انتصاراته بالفوز في 28 مباراة على التوالي في جميع المسابقات، محطماً بذلك الرقم الذي سجله فريق نيو ساينت الويلزي في موسم 2016-2017.

رقم قياسي للهلال السعودي

وتأهل فريق الهلال السعودي وصيف النسخة الماضية إلى دور نصف نهائي دوري أبطال آسيا، على حساب نظيره اتحاد جدة السعودي، الثلاثاء، عقب الفوز عليه بهدفين دون مقابل في ربع نهائي دوري الأبطال.

وسجل هدفي الزعيم الآسيوي اللاعب ياسر الشهراني في الدقيقة ال61 ومالكوم في الدقيقة ال90+5 من الوقت البديل على نهاية المباراة.

كما وشهدت المباراة طرد النجم المغربي الدولي عبد الرزاق حمد الله لاعب اتحاد جدة بالبطاقة الحمراء في الدقيقة ال91، بعد إشهارها من قبل حكم المباراة، ليخرج على إثرها خارج أرضية ملعب المباراة.

وتمكن فريق الهلال من تحقيق الانتصار الثالث على التوالي على فريق اتحاد جدة “العميد”، والسادس في آخر 7 مباريات مع التعادل في مباراة واحدة.

الهلال السعودي
سلسلة انتصارات الهلال السعودي في مختلف المسابقات

اقرأ أيضاً: 
نصف نهائي دوري أبطال آسيا

وسيلتقي فريق الهلال أمام العين الإماراتي الذي تمكن من خطف بطاقة العبور إلى دور نصف نهائي دوري أبطال آسيا على حساب النصر السعودي، عقب الفوز عليه بركلات الترجيح بنتيجة 3-1، بعد انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي 4-4.

ينفرد الهلال السعودي في صدارة ترتيب الدوري السعودي روشن للموسم الجاري برصيد 65 نقطة، كما وبفارق 12 نقطة عن الوصيف النصر السعودي صاحب المركز الثاني من جدول الترتيب برصيد 53 نقطة.

للحصول على آخبارنا الحصرية والعاجلة اشترك في قناتنا في تليغرام

قد يعجبك أيضاً

تبرع ببنائها أمير قطر السابق .. قصة مدينة حمد التي حوّلتها اسرائيل لركام

تبرع ببنائها أمير قطر السابق .. قصة مدينة حمد التي حوّلتها اسرائيل لركام! (شاهد)

الجزائري أنيس حاج موسى

خليفة رياض محرز قريبٌ من الانضمام إلى صفوف المنتخب الجزائري

عادة ضرب الزوجات في رمضان

عادات رمضان .. لماذا يتم ضرب الزوجات على رؤوسهن قبل الإفطار في هذه الدولة!؟

احتفال الهلال السعودي

رقم قياسي جديد للهلال السعودي بعد هزيمة اتحاد جدة في دوري أبطال آسيا (شاهد)

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية المصرية

تفاصيل مقتل 3 رهبان مصريين في دير قبطي بجنوب إفريقيا وتعليق شيخ الأزهر

إصابة جنديين إسرائيليين في عملية طعن جنوبي القدس.. هجوم بدأ بـ”دراجة كهربائية”

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Proudly powered by Watan New

Contact us * Cookie Policy (EU) * Sitemap * تطبيقات وطن  * سياسة الاستخدام والخصوصية * من نحن / Who we are

Corrections Policy * Diversity and Inclusion * Diversity Policy for Editorial Content * Engagement, Feedback, and Transparency *

Organizational and Publishing Policies * Ownership and Funding Information * Standards of Behavior