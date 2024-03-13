جدول ترتيب الدوري المصري 2024 بعد خسارة الأهلي وغريمه الزمالك

وطن- يعتلي فريق المصري البورسعيدي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري 2024، بفارق نقطة وحيدة عن الوصيف إنبي مع ختام منافسات الجولة ال16.

وتلقى فريق الأهلي المصري حامل اللقب الخسارة أمام البنك الأهلي، الأربعاء، برباعية مقابل ثلاثة أهداف.

خسارة الأهلي أمام البنك الأهلي

وسجل رباعية البنك الأهلي داخل مرمى المارد الأحمر الأهلاوي، كريم بامبو في الدقيقة ال7 ومحمد هلال في الدقيقة ال63 وسعيدو سمبوري عند الدقيقة ال84 وياو أنور في الدقيقة ال94.

أهداف مباراة البنك الأهلي والأهلي | الجولة الـ 15 | دوري Nile ⚽ برعاية OPPO | Nippon Paint Egypt pic.twitter.com/7X7pP0wRXG — Kora Plus (@KoraPlusEG) March 13, 2024

كما وأحرز الأهلي ثلاثية داخل شباك البنك الأهلي، أنطوني موديست عند الدقيقة ال4 ورضا سليم في الدقيقة ال28 وحسين الشحات في الدقيقة ال72.

خسارة الزمالك أمام الجونة

وخسر فريق الزمالك أمام منافسه الجونة، الثلاثاء، بثلاثية مقابل هدفين في منافسات الدوري المصري الممتاز.

أهداف مباراة الجونة والزمالك | الجولة الـ 15 | دوري Nile ⚽ برعاية OPPO | CMB GROUP pic.twitter.com/KJg5goijt2 — Kora Plus (@KoraPlusEG) March 13, 2024

وسجل ثلاثية الجونة في مرمى منافسه الزمالك، اللاعب رضا صلاح ولاكي إمانويل وفرانك إتوجا، فيما أحرز الزمالك هدفين من توقيع أحمد فتوح وسامسون أكينيولا.

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جدول ترتيب الدوري المصري 2024

وآتى جدول ترتيب الدوري المصري 2023-2024، مع ختام منافسات الجولة ال15، كما يلي:

المصري البورسعيدي 27 نقطة.

إنبي 26 نقطة.

بيراميدز 25 نقطة.

الاتحاد السكندري 24 نقطة.

زد 23 نقطة.

الجونة 22 نقطة.

سموحة 22 نقطة.

سيراميكا كليو باترا 21 نقطة.

المصري في الصدارة 🟢🔝 إليكم ترتيب جدول #دوري_nile بعد إنتهاء الجولة 15 ✅️ #رابطة_الأندية_المحترفة pic.twitter.com/VQfr9KilMp — رابطة الأندية المصرية المحترفة (@epl_eg) March 13, 2024

طلائع الجيش 20 نقطة.

الأهلي 17 نقطة.

فيوتشر 17 نقطة.

بلدية المحلة 16 نقطة.

الزمالك 15 نقطة.

جولة المباريات المثيرة 🏟️🔥 إليكم نتائج مباريات الجولة الـ15 من #دوري_nile 📊#رابطة_الأندية_المحترفة pic.twitter.com/1OJDUgG7Rk — رابطة الأندية المصرية المحترفة (@epl_eg) March 13, 2024

البنك الأهلي 15 نقطة.

الإسماعيلي 14 نقطة.

فاركو 11 نقطة.

المقاولون العرب 9 نقاط.

الداخلية 9 نقاط.

وستنطلق منافسات الجولة ال17 من الدوري المصري الممتاز بعد فترة التوقف الدولي في ال31 من الشهر الجاري بمواجهة المقاولون والجونة، وستختتم تلك الجولة بمواجهة الزمالك وبلدية المحلة.