لماذا جنّ جنون إيتمار بن غفير من الملكة رانيا!؟

وطن – تسببت تصريحات الملكة رانيا العبد الله، زوجة العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، عن الحرب الإسرائيلية على غزة، في إثارة جنون وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير.

وقالت الملكة رانيا في مقابلة مع شبكة سي إن إن الأمريكية، الإثنين 11 مارس/آذار 2024، إنه بقدر ما كان 7 من أكتوبر/تشرين الأول صادماً لإسرائيل، فليس لها الحق في ارتكاب فظائع تلو الأخرى بحق الفلسطينيين.

وأضافت الملكة أن إسرائيل شهدت واحداً من 7 تشرين الأول/أكتوبر، مثلما شهد الفلسطينيون 156 من سبعة تشرين الأول/أكتوبر.

وقالت: “إنهم يمرون بها كل يوم، وقبل ذلك عاشوا 50 عاماً من الاحتلال، والقيود على الحركة، والسيطرة على كل جانب من جوانب حياتهم، والإذلال”.

وتابعت الملكة رانيا العبدالله في تصريحاتها: “إذا كان لي أن أخاطب الجمهور الإسرائيلي أود أن أقول إذا كنت تريد السلام والأمن، فعليك أن تعالج هذا الظلم الكبير على عتبة دارك.. لا توجد طرق مختصرة”.

كما أشارت إلى أنه ليس من الصدفة أن نشهد واحدة من أعنف حلقات الصراع في ظل أحد أكثر الأنظمة جموداً وعنصرية في تاريخ إسرائيل. وقال بنيامين نتنياهو إن سياسته تقوم على مبدأ “فرِّق تسُد”.

وقالت: “حتى قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول، تم تسجيل رقم قياسي في توسيع المستوطنات… ويُسمح لإسرائيل أيضاً بانتهاك القانون الدولي؛ وطالما أن حلفائها لا يطالبونها بتحمل المسؤولية، فإن إحساسها بالحصانة سيزداد. منذ سنوات ظلت إسرائيل تتحدث عن السلام؛ لكنها حكمت عليه بالموت من خلال المستوطنات”.

تصريحات الملكة رانيا تثير جنون ايتمار بن غفير

وأثارت مقابلة الملكة رانيا غضباً في إسرائيل؛ إذ علَّق وزير الأمن القومي لدولة الاحتلال إيتمار بن غفير على المقابلة وهاجم الملكة رانيا.

وكتب بن غفير في تغريدة نشرها عبر منصة إكس أنه على الملكة رانيا أن تتذكر ما فعله والد زوجها عندما واجه مشاكل مع ما وصفه بـ”الإرهاب الفلسطيني”.

وأضاف: “يرسل لكم أيلول الأسود أطيب التحيات”.