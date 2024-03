عالم الزلالزل الهولندي يظهر مجددا بتحذيرات من زلازل كبيرة.. حدد قوتها ومواعيدها

وطن – عاد عالم الزلالزل الهولندي الشهير فرانك هوغربيتس، ليثير الجدل من خلال تحذير جديد من العيار الثقيل، لما سيحدث من الأربعاء 13 مارس إلى الأحد 17 مارس.

وقال هوغربيتس عبر منشور على حسابه في “إكس“، إنه يبدأ الأربعاء، تقارب مثير وفريد من نوعه لاقترانات الكواكب.

وأضاف بالقول: “يحدث اقتران الشمس والمشتري وأورانوس كل 14 عامًا تقريبًا (آخر مرة كانت في سبتمبر 2010).. هذه المرة تحدث 4 اقترانات إضافية في نفس الوقت بفضل عطارد والزهرة”.

Tomorrow starts an interesting and unique convergence of #planetary #conjunctions. The #Sun–#Jupiter–#Uranus conjunction occurs roughly every 14 years (last time was Sep 2010). This time 4 additional conjunctions occur at the same time thanks to #Mercury and #Venus. pic.twitter.com/KBfoRMT4WV

