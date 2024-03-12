عالم الزلالزل الهولندي يظهر مجددا بتحذيرات من زلازل كبيرة.. حدد قوتها ومواعيدها

وطن – عاد عالم الزلالزل الهولندي الشهير فرانك هوغربيتس، ليثير الجدل من خلال تحذير جديد من العيار الثقيل، لما سيحدث من الأربعاء 13 مارس إلى الأحد 17 مارس.

وقال هوغربيتس عبر منشور على حسابه في “إكس“، إنه يبدأ الأربعاء، تقارب مثير وفريد من نوعه لاقترانات الكواكب.

وأضاف بالقول: “يحدث اقتران الشمس والمشتري وأورانوس كل 14 عامًا تقريبًا (آخر مرة كانت في سبتمبر 2010).. هذه المرة تحدث 4 اقترانات إضافية في نفس الوقت بفضل عطارد والزهرة”.

Tomorrow starts an interesting and unique convergence of #planetary #conjunctions. The #Sun–#Jupiter–#Uranus conjunction occurs roughly every 14 years (last time was Sep 2010). This time 4 additional conjunctions occur at the same time thanks to #Mercury and #Venus. pic.twitter.com/KBfoRMT4WV — Frank Hoogerbeets (@hogrbe) March 11, 2024

اقترانات حرجة للكواكب

سبق ذلك أن أعاد هوغربيتس التغريد بنشرة فلكية جديدة، بعد انقطاع دام لأكثر من أربعة أشهر، حيث حذر فيها من اقترانات حرجة للكواكب، قد ينشأ عنها نشاط زلزالي عنيف قد يصل إلى 8 درجات على مقياس ريختر.

وقال العالم المثير للجدل: “سيكون لدينا وضع فريد من نوعه في النظام الشمسي، مع اقتران كبير مع الشمس والمشتري وأورانوس في يومي 12 و13 مارس”.

وأضاف أن هناك اقترانًا رباعيًا قادمًا مع الشمس وعطارد والمشتري وأورانوس كذلك، مشيراً إلى أن هذا الاقتران الكبير الذي يحدث تقريبًا كل 14 عامًا، كما ستكون الشمس والزهرة والمريخ في اقتران.

ووفق العالم الهولندي، أشار إلى أن تلك الاقترانات الحرجة ستحدث يومي 12 و13 مارس، لافتا إلى أن ذلك قد يصبح حرجا للغاية من الناحية الزلزالية على كوكب الأرض.

وأوضح أنه في وقت لاحق من يوم 13 مارس (الأربعاء) وأوائل يوم 14 مارس (الخميس)، سيصطف القمر أيضًا مع كوكب المشتري وأورانوس، التي كانت بالفعل مقترنة بعطارد والشمس، وسيكون ذلك أمرًا بالغ الأهمية.

وحذّر عالم الزلازل الهولندي قائلا: “أعتقد أن اتباع هندسة الكواكب والقمر سيجعل أيام 14-15-16 مارس حاسمة. وربما اليوم السابع عشر إذا وصل متأخرًا، ولكن تقريبًا من اليوم الرابع عشر إلى اليوم السابع عشر.. وأود أن أؤكد هنا على يومي 15 و16 مارس.. فهناك احتمال لحدوث زلزال كبير، وربما حتى عظيم”.

وتابع: “إذا نظرنا إلى اقتران الشمس والزهرة والمريخ، فقد حدث ذلك في ديسمبر 2004 أيضًا.. مع زلزال بقوة 9.3 درجة قبالة سواحل شمال سومطرة”.

واستطرد بالقول شارحا: “ليس اقتران الشمس والزهرة والمريخ وحده هو الذي يسبب هذه الزلازل الكبيرة.. إنه مزيج.. ودائمًا ما يكون مزيجًا مع عطارد.. وفي هذه الحالة، سيكون عطارد بين الشمس والمشتري وأورانوس في اليوم الثالث عشر.. وهذا يجعلها حرجة للغاية”.

وحذر بالتحديد من الفترة من 15 إلى 16 مارس، فقد يكون هناك حدث زلزالي كبير أو عظيم، وقال: “كونوا على أهبة الاستعداد.. ففي أسوأ السيناريوهات، قد تتجاوز قوة النشاط الزلزالي 8 درجات على مقياس ريختر، ويعتمد ذلك على حالة القشرة الأرضية، ومستويات الإجهاد”.

آخر ظهور للعالم الهولندي

وكان آخر ظهور للعالم الهولندي على منصة “إكس” (تويتر سابقا) من خلال تغريدة عن فلسطين ذكر فيها متابعيه بالنكبة الفلسطينية؛ وقال فيها إنه “في عام 1948، تم تهجير أكثر من 750 ألف فلسطيني قسراً من أراضيهم”. ونشر هوغربيتس نفس المحتوى على حسابه في “فيسبوك”، ولم ينشر شيئاً فيما بعد.

إلا أنه قبلها بثلاثة أيام، نشر تغريدة وثبتها أعلى حسابه في “إكس” وكذلك حساب SSGEOS، قال فيها إنه “يجب على العالم أجمع أن يتوقف ويطالب بوضع حد للإبادة الجماعية التي يتعرض لها سكان غزة”.

وأضاف: “لا فائدة من أن نقوم بالتنبؤ بالزلازل بينما تستمر هذه المجزرة. نحن نحاول إنقاذ الأرواح بينما يُقتل الآلاف من الناس، ولذلك قررنا إيقاف خدماتنا في الوقت الحالي”.