“الميلاتونين” هرمون النوم.. وتحذير لمحبي السهر في رمضان

وطن – مع حلول شهر رمضان كل عام تتغير عادات الصائمين رأساً على عقب من ناحية أوقات النوم والراحة أو السهر الطويل وكذلك عادات الأكل والشرب، مما يؤثر سلباً على صحة الصائمين، ويفقد الامتناع عن الطعام والشراب فائدتهما الصحية دون ملاحظة هذا الأمر.

وفي هذا السياق طالبت وزارة الصحة العُمانية، عبر حسابها الرسمي في موقع “انستغرام”، بتجنب التغيير المفاجئ في مواعيد النوم وأخذ قسط وافر من الراحة يساعد على التركيز وحسن الأداء في ساعات النهار خلال شهر رمضان.

وأضافت الصحة العمانية في نصائحها الرمضانية للمواطنين، أنّ ساعات وجودة النوم ليلًا لا تُضاهي ساعات وجودة النوم نهارًا، بسبب تأثير هرمون النوم الميلاتونين، الذي يزيد الجسم من إفرازه ليلًا.

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هرمون النوم “الميلاتونين”

ويرتبط هذا الهرمون بالقدرة على النوم، حيث يساعد ارتفاعه في الجسم على النوم وذلك من خلال مساعدة الجسم على تمييز الليل وربطه بالاسترخاء والنوم.

وردت الوزارة على من يقول أن السهر بالليل والنوم خلال نهار رمضان يخفف على الجسم أعباء الصوم بالقول في مقطع فيديو عبر خبير صحي إن ساعات وجودة النوم في الليل لا تضاهي ساعات وجودة النوم في النهار بسبب تأثير هرمون النوم “الميلاتونين” الذي يزيد إفرازه في الجسم ليلاً.

وأضاف الخبير المتحدث أن التغيير المفاجىء في مواعيد النوم والاستيقاظ قد يؤدي إلى تشتت الذهن وقلة التركيز والنسيان وكذلك إلى التوتر والعصبية.

وأضاف أنه قد تظهر جراء ذلك بعض الأعراض الجسدية كالصداع وفقدان الشهية والخمول.

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4 عادات صحية في رمضان

وكان مجلس الصحة الخليجي عبر موقع “إكس” قد أشار إلى 3 عادات يمكن للمرء اتباعها للتمتع بجودة نوم أفضل في هذا الشهر.

وتتضمن تلك العادات التدرّب على تقنيات الاسترخاء (مثل تمارين التنفس)، واستخدام محفّزات النوم (مثل الذهاب إلى السرير قبل وقت النوم، والابتعاد عن الهاتف الجوال).

ومن شأن الحفاظ على وقت نوم ثابت أن يُفيدك أيضاً في تجنب التغيير المفاجئ في مواعيد النوم وأخذ قسط وافر من الراحة يساعد على التركيز وحسن الأداء في ساعات النهار.

وحول العادات الصحية التي يجب اتباعها في رمضان قال مجلس الصحة لدول مجلس التعاون إن هناك 4 خطوات يمكن إتباعها لبناء عادات أكل صحية في رمضان.

وهي: ” قم بإجراء تغيير واحد في كل مرة كتضمبن خضروات جديدة في الفطور –اجعل نصف طبقك من الفواكه والخضروات وتناول الفواكه الكاملة عوضاً عن العصائر، وقم استبدال القلي بالزيت لطعامك باستخدام المقلاة الهوائية، وخصص وقتاً للمشي أي أمشي على الأقل 30 دقيقة بين وجبة الفطور والسحور.

يُعد شهر رمضان فرصةً رائعة لإكتساب عادات صحية، وفي #الأسبوع_الخليجي_للتغذية نشارككم 4 خطوات تساعدك على ذلك. #مجلس_الصحة_الخليجي pic.twitter.com/4DTAUxbveh — مجلس الصحة الخليجي (@GHC_GCC) March 10, 2024

ووفق “منظمة الصحة العالمية” تنشط الحياة الاجتماعية بشكل خاص خلال شهر رمضان، حيث يستقبل الناس الضيوف أو يستضيفهم الأقارب والأصدقاء.

وتتمحور الزيارات أساسًا حول وجبة الإفطار، وهي وجبة غنية واحتفالية، يُقدم فيها أفضل أنواع الطعام.

وقد يتعذر على البعض خلال شهر رمضان ممارسة أي نشاط بدني، مما قد يعرضهم لاكتساب الوزن على مدار الشهر.

وقد لا يتمكن مرضى السكري من التحكم بصورة جيدة في حالتهم الصحية إذا كانوا يتبعون عادات غذائية غير صحية.

ولكن يستطيع الشخص باتباع إرشادات بسيطة أن ينقص وزنه ويُُخفض معدلات ضغط الدم والكوليسترول. ومن المستحسن تطبيق هذه الممارسات الطيبة والتحلي بها حتى في غير أوقات الصيام.