وفاة محامي صدام حسين المصري.. من هو محمد منيب الذي نعته ابنته رغد؟

وطن – توفيّ أمس، الاثنين، المحامي المصري الكبير محمد منيب جنيدي، القيادي الناصري، وعضو فريق الدفاع عن الرئيس الراحل صدام حسين بعد رحلة صراع طويل مع المرض.

وقالت وسائل إعلام مصرية، إن جثمان المحامي المصري محمد منيب جنيدي ووري الثرى عقب صلاة المغرب بمدافن “آل جنيدي أبريم بكوم حمادة البحيرة”.

وفاة محامي صدام محمد منيب حديث المواقع

ونعي الحزب العربي الديمقراطي الناصري على حسابه في “فيسبوك” المحامي محمد منيب جنيدي، الذي وصفه “بالمناضل وأحد رموز المحاماة والتيار الناصري في مصر والوطن العربي العضو السابق بالامانة العامة للمؤتمر القومي العربي واحد مؤسسي حزب الكرامة والتيار الشعبي”.

وتابع الحزب :” خالص العزاء لزوجته السيدة الفاضلة المحامية وفاء المصري وابنائه ولآل جنيدي بمحافظة البحيرة ولكل تلاميذ ومحبي الفقيد الكبير.”

رغد صدام تنعي وفاة محامي والدها

كما نعت رغد صدام الابنة الكبرى للرئيس العراقي الراحل صدام حسين المحامي الفقيد.

وكتبت على حسابها في إكس –تويتر سابقاً بحسب ما رصدت (وطن) :”أتقدم بأحرّ التعازي والمواساة لعائلة وزملاء المحامي المصري محمد منيب، عضو هيئة الدفاع عن والدي الشهيد صدام حسين”.

وأضافت رغد صدام حسين:”لقد كان رحمه الله صوتاً مدوياً بالحق لا يخشى لومة لائم”.

أتقدم بأحرّ التعازي والمواساة لعائلة وزملاء المحامي المصري محمد منيب، عضو هيئة الدفاع عن والدي الشهيد #صدام_حسين، لقد كان رحمه الله صوتاً مدوياً بالحق لا يخشى لومة لائم.#رغد_صدام_حسين pic.twitter.com/5IIcG8GLYk — رغد صدام حسين (@RghadSaddam) March 11, 2024

حمدين صباحي على الخط

كما نعاه السياسي المصري البارز حمدين صباحي، وقال في منشور على حسابه في فيسبوك :” في رحمة الله وضمير الوطن المناضل الناصري القومي الإنساني النبيل اخي الحبيب وصديقي الوفي وشريك الحلم والسعي ورفيق المشوار بورده وشوكه في البيت والسجن والميدان ..في القاهرة وبغداد وغزة محمد منيب جنيدي تقبله الله بواسع رحمته في واسع جنته وجزاه خيرا.”

من هو محامي صدام حسين المصري؟

وكان محمد منيب جنيدي محامياً بالنقض والدستورية العليا، اندمج في «التيار الناصري» وترشح لعضوية مجلس الشعب في فترة سابقة وعاود خوض السباق الانتخابي في دورة سابقة ولكن لم يحالفه الحظ.

وتولى عضوية هيئة الدفاع عن الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، ووصف الراحل محاكمة صدام حسين بـ “المحاكمة الهزلية، ومثالا على هزلية وعدم حيادية تلك المحاكمة عندما صدرت الأوامر من جورج بوش بسرعة إصدار الحكم ولم تكن هيئة الدفاع قدمت المرافعة الكتابية، بما يخالف أبسط قواعد المحاكمة العادلة”.

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وقال الراحل منيب في مقابلة سابقة مع قناة “روسيا اليوم” بثت في أبريل 2023، وتداولتها وسائل إعلام عربية أن: “جورج بوش كان يريد رأس صدام قبيل الانتخابات التي كانت على الأبواب وقتها ليحقق بها نصرا زائفا.”

وكشف أن أعضاء هيئة المحكمة تم تغييرهم ثلاث مرات وقتل ثلاثة من المحامين الذين كانوا يترافعون عن الرئيس صدام حسين، فضلا عن واقعة طرد المحامي الأمريكي رمزي كلارك، عندما اعترض على شرعية المحاكمة.

وكذلك المحامية اللبنانية بشري خليل، عندما أبدت اعتراضا قانونيا على إجراءات المحاكمة، “وخروج بريمر في هذا التوقيت ليروج تلك الأكاذيب بالتأكيد له أهداف من وراء ترديدها” حسب قوله بالمقابلة المذكورة.