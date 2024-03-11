حافظٌ لكتاب الله.. استشهاد نجم المنتخب الفلسطيني السابق محمد بركات في غزة (صور)

وطن- ارتقى نجم المنتخب الفلسطيني السابق محمد بركات، لاعب نادي الوحدات الأردني سابقاً، بقصف الاحتلال الإسرائيلي لمنزل عائلته جنوب قطاع غزة، خلال حرب الإبادة المتواصلة على القطاع للشهر السادس على التوالي.

وأكدت وسائل الإعلام الفلسطينية المحلية، ارتقاء لاعب نادي الوحدات السابق محمد بركات مع عدد من أفراد عائلته شهداء في قصف الاحتلال الإسرائيلي لمنزلهم في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

ارتقاء نجم المنتخب الفلسطيني السابق محمد بركات

وذكرت تلك التقارير، بأن نجم المنتخب الفلسطيني ولاعب نادي الوحدات الأردني السابق محمد بركات، أستاذ اللغة الإنجليزية قد شارك في صفوة الحفاظ 2 وسرد القرآن الكريم على جلسة واحدة العام الماضي.

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وارتقى أكثر من 150 رياضياً فلسطينياً في مختلف المجالات، خلال الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة للشهر السادس على التوالي، في ظل الصمت العربي والتأييد الغربي على جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين الأبرياء في غزة.

اللهم نسألك ان تتقبله وان تسكنه الفردوس الأعلى …

محمد بركات لاعب منتخب فلسطين السابق والذي مثل الوحدات في احد المواسم يرتقي شهيدا pic.twitter.com/gKptkNeV8H — هيثم احمد دراغمة (@haitham4440) March 11, 2024

الحرب الإسرائيلية على غزة

وارتكب الاحتلال الإسرائيلي الآلاف من المجازر بحق المدنيين الفلسطينيين من الأطفال والنساء، من خلال قصف منازل والأحياء السكنية والمساجد والمدارس والمشافي على رؤوس ساكنها دون سابق إنذار.

يشار إلى أن حصيلة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، قد وصلت لأكثر من 31 ألف شهيد فلسطيني جلهم من المدنيين، وأصيب نحو 70 ألف آخرين بجراح مختلفة، وفق آخر تقرير صادر عن وزارة الصحة الفلسطينية بغزة.