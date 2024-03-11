جون سينا يقتحم عارياً تماماً حفل توزيع جوائز الأوسكار 2024 ويصدم الحضور! (فيديو)

وطن – اقتحم المصارع الأميركي الشهير جون سينا نجوم حفل توزيع جوائز الأوسكار 2024، عاريًا تمامًا خلال تسليم جائزة أفضل تصميم أزياء، وسط صدمة الحضور وضحكاتهم.

وقام مقدم الحفل جيمي كيميل بمشاركة القليل عن تاريخ جوائز الأوسكار، مشيراً إلى حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 1974 عندما ركض شخص عار عبر المسرح.

وقال كيميل مازحا: “هل يمكنكم أن تتخيلوا لو كان رجل عارٍ يركض عبر المسرح اليوم؟ ألن يكون هذا جنوناً؟”.

من زاوية المسرح، أطل سينا برأسه وأخبر كيميل أنه لا يريد “القيام بالجزء المتعلق بالشخص العاري بعد الآن”.

واعترض سينا قائلا: “إنه حدث أنيق بصراحة، يجب أن تشعر بالخجل الآن لاقتراح مثل هذه الفكرة السيئة”.

وأردف: “جسد الذكر ليس مزحة”.

وجادل كيميل بأن سينا، يمارس المصارعة عاريا، ليجيب المصارع جون سينا: “يا صاح، أنا لا أصارع عارياً، أنا أصارع مرتديا سروالا”.

وأجاب مقدم الحفل ضاحكا: “السراويل أسوأ من الظهور عاريا بشكل كامل”.

جون سينا عارياً

وعند هذه النقطة، سار سينا ​​- وهو يحمل مظروف فائز كبير الحجم فوق أعضائه التناسلية – إلى وسط المسرح بينما ضحك الجمهور بشكل كبير.

وقال سينا عندما كان يُقدم الجائزة: “الأزياء مهمة جداً ربما أهم شيء موجود”.

بمساعدة من كيميل، الذي قام لاحقاً بلف سينا بستارة مما جعله أقل تكشفا، أعلنا عن هولي واديغتون كفائزة بجائزة أوسكار لتصميم الأزياء عن “Poor Things”.

وبينما بدا سينا ​​عارياً على خشبة المسرح، قال مصدر مطلع لشبكة CNN إنه “كان مغطى في منطقة الفخذ والمؤخرة – وكان المظروف ملتصقاً به”.