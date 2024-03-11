انتحار جماعي مرعب لعائلة كاملة .. ربطوا أياديهم ببعض وقفزوا من الطابق الـ21! (فيديو)

وطن – أقدمَ أفراد عائلة مكونة من 4 أشخاص في إندونيسيا على تنفيذ انتحار جماعي من سطح بناية مكونة من 21 طابقاً.

ووثقت كاميرا مراقبة، قيام العائلة بالذهاب لسطح البناية الشاهقة في منطقة بينجارينجان، بشمال جاكرتا، ثم قفزوا جميعاً من أعلى البناية، حيث لفظ الأربعة أنفاسهم في الحال.

من جهته، قال رئيس الشرطة إنهم يحققون في الحادثة على أنها عملية “انتحار جماعي” لأنهم وجدوا حبل يربط أياديهم ببعضهم لحظة سقوطهم.

(مقطع لا يناسب البعض) حادثة صدمت المجتمع الأندونيسي بعدما قامت عائلة مكونة من 4 أفراد من الذهاب لسطح عمارة مكونة من 21 طابق ثم قفزوا جميعاً من أعلى البناية. رئيس الشرطة يقول بأنهم يحققون في الحادثة على أنها عملية "انتحار جماعي" لأنهم وجدوا حبل يربط يديهم ببعضهم لحظة سقوطهم. pic.twitter.com/JR3hKghGGb — إياد الحمود (@Eyaaaad) March 11, 2024

وكشفت وسائل إعلام إندونيسية عن هوية القتلى وهم الأب عمره 50 عاما وزوجته 52 عاما، وابنتهما البالغة من العمر 15 عامًا، وابنهما البالغ من العمر 13 عامًا.