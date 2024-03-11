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انتحار جماعي مرعب لعائلة كاملة .. ربطوا أياديهم ببعض وقفزوا من الطابق الـ21! (فيديو)

بقلم
انتحار جماعي لعائلة من 4 أفراد

وطن – أقدمَ أفراد عائلة مكونة من 4 أشخاص في إندونيسيا على تنفيذ انتحار جماعي من سطح بناية مكونة من 21 طابقاً.

ووثقت كاميرا مراقبة، قيام العائلة بالذهاب لسطح البناية الشاهقة في منطقة بينجارينجان، بشمال جاكرتا، ثم قفزوا جميعاً من أعلى البناية، حيث لفظ الأربعة أنفاسهم في الحال.

من جهته، قال رئيس الشرطة إنهم يحققون في الحادثة على أنها عملية “انتحار جماعي” لأنهم وجدوا حبل يربط أياديهم ببعضهم لحظة سقوطهم.

 

وكشفت وسائل إعلام إندونيسية عن هوية القتلى وهم الأب عمره 50 عاما وزوجته 52 عاما، وابنتهما البالغة من العمر 15 عامًا، وابنهما البالغ من العمر 13 عامًا.

 

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