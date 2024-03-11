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العين والنصر.. ضرب واشتباكات حادة بين اللاعبين ورونالدو يبكي (فيديو)

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العين والنصر.. ضرب واشتباكات حادة بين اللاعبين ورونالدو يبكي

وطن – شهدت مباراة نادي العين الإماراتي ونظيره النصر السعودي في منافسات ربع نهائي دوري أبطال آسيا، حالة اشتباك بين اللاعبين وبكاء النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وأظهر مقطع فيديو اشتباكات بالجملة بعد انتهاء المباراة بخسارة النصر في ركلات الترجيح بأكبر فضيحة في تاريخه، حيث ضيع كل الضربات باستثناء ركلة الدون.

لكن البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر السعودي لم يتمالك نفسه وبكى بعد حصوله على ضربة جزاء خلال مباراة النصر والعين.

وأهدر رونالدو عددا كبيرا من الأهداف، ما وضعه تحت ضغوط كبيرة.

وخلال الشوط الإضافي الثاني، حصل رونالدو على ضربة جزاء، ثم بكى وسدد الكرة مسجلا هدفا رابعا لنادي النصر.

وبعد ريمونتادا مثيرة واللجوء لوقت إضافي، ودع نادى النصر السعودى دورى أبطال آسيا من ربع النهائي على يد العين الإماراتى، بنتيجة 3-1 بركلات الترجيح بعد فوزه 4-3 في الوقت الإضافى من المباراة التي جمعتهما مساء الإثنين، على ملعب الأول بارك في إياب ربع النهائي.

ليغادر العالمى المسابقة فى أول أيام رمضان بعد الخسارة ذهابا 1-0، ليتأهل العين لمواجهة الفائز من عملاقي السعودية الهلال ضد الاتحاد بالمباراة التى ستقام مساء اليوم الثلاثاء.

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