أشهر 3 مسلسلات تركية تعرض في رمضان 2024

وطن – تحقق الأعمال الدرامية في رمضان متابعة كبيرة سنوياً ومنها المسلسلات التركية التي تحظى بمتابعة كبيرة من الجمهور العربي ومنها 3 مسلسلات تعرض في رمضان 2024 نتناولها في هذا المقال.

وتحمل الدراما التركية في رمضان أهمية خاصة لدى الشبان والشابات بشكل خاص، وتوفر مواضيع وقضايا تتنوع بين الدين والتاريخ والحياة اليومية.

تمثل الدراما التركية في رمضان نوعًا من الترفيه الذي يمكن للمشاهدين الاستمتاع بأوقاتهم بفضل السيناريوهات المشوقة دون الاستغناء عن الفائدة الدينية والاجتماعية التي تحملها بعض الأعمال التاريخية.

أشهر 3 مسلسلات تركية في رمضان 2024

ومن أبرز الأعمال التركية المعروضة في هذا الشهر المبارك:

1. مسلسل محمد سلطان الفتوحات

هو عمل تركي مميز من إنتاج أيوب غوك خان أوزيكين، وإخراج شفق بال، التركيين وجزء منه صور في تركيا وآخر في إيران.

و يتناول العمل سيرة حياة السلطان العثماني محمد الثاني “محمد الفاتح”، والذي سيجسد فيه الممثل السوري غسان مسعود شخصية الصحابي الجليل أبي أيوب الأنصاري.

İlmî, idarî ve askerî dehasıyla Fatih Sultan Mehmed’in hikayesini anlatan TRT 1’in yeni dizisi “Mehmed Fetihler Sultanı” 27 Şubat’ta başlıyor. Emeği geçen herkesi can-ı gönülden tebrik ediyorum. #MehmedFetihlerSultanı pic.twitter.com/Gt5ggSeAeM — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) February 10, 2024

يستعرض قصة السلطان محمد الفاتح الذي فتح القسطنطينية عام 1453 ويؤدي دور البطولة في العمل مشاهير أتراك بينهم:

سركان تشاي أوغلو

سليم بيرقدار

فكرت كوشكان

طوبى أونسال

سنان ألبيرق

كنعان تشوبان

بولنت ألقيش.

وتعرض المسلسل قناة تي آر تي1 التركية مساء كل ثلاثاء الساعة الثامنة مساء.

2 . مسلسل عزيز محمود هدائي

يتناول قصة الهدائي مع نور الدين زاده مصطفى مصلح الدين شيخ الطريقة الخلوتية (إحدى الطرق الصوفية) الذي بعد وفاة أستاذه ناظر زاده رمضان أفندي، قرر ترك مناصب القضاء والتدريس وبدأ حياة التقشف والتفرغ للدين والعلوم.

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المسلسل المذكور هو عمل تركي من بطولة روزجار أكسوي وإنتاج شركة Bozdağ Film

ويعرض العمل على قناة تي آر تي 1 يومياً في شهر الصيام الساعة 11،45 مساء .

ويمكن متابعة المسلسل عبر منصات التواصل وهو من أبرز المسلسلات التركية المعروضة في رمضان.

"Mahmud keskin bir kılıçtır; bir yanı adalet bir yanı merhamet olan." Ardı sıra padişahların yürüdüğü bir kulun hikâyesi… "Aşkın Yolculuğu" serimizin "Yunus Emre" ve "Hacı Bayram-ı Veli"den sonraki üçüncü dizisi olan "Aziz Mahmud Hüdayi", Ramazan ayı boyunca @trt1'de. pic.twitter.com/lEnqNSfX3v — Zahid SOBACI (@zahidsobaci) February 29, 2024

3. مسلسل براعم الورد الأحمر

هو مسلسل درامي تركي من إنتاج شركة Gold Film وبثت الحلقة الأولى منه في 18 ديسمبر/كانون الأول 2023.

RTÜK, Fox TV'ye Kızıl Goncalar dizisi nedeniyle "toplumun milli ve manevi değerlerine" aykırılıktan ceza kesti. Tarikatlar ne zamandan beri "toplumun milli ve manevi" değeri olmuş? Yıllardır tarikatlarda yapılan kepazelikleride ışık hızında çözseydiniz?pic.twitter.com/WSfhqcTboN — Hüly🅰️ 🌍 ☮ (@huly_eylul) December 28, 2023

ولا يزال يعرض مسلسل براعم الورد الأحمر حتى اليوم ويستمر في شهر رمضان المبارك على قناتي فوكس تي في وعلى شبكة nowtv.

ومن أبرز شخصيات المسلسل مريم تيزيل وهي والدة زينب وميرا وزوجها نعيم وهناك شخصية ليفنت الطبيب النفسي وجنيد غونيش وحسناء غونيش وهنادي أكلاني وغيرهم من نجوم الفن والدراما.