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أشهر 3 مسلسلات تركية تعرض في رمضان 2024

بقلم
مسلسل محمد سلطان الفتوحات

وطن – تحقق الأعمال الدرامية في رمضان متابعة كبيرة سنوياً ومنها المسلسلات التركية التي تحظى بمتابعة كبيرة من الجمهور العربي ومنها 3 مسلسلات تعرض في رمضان 2024 نتناولها في هذا المقال.

وتحمل الدراما التركية في رمضان أهمية خاصة لدى الشبان والشابات بشكل خاص، وتوفر مواضيع وقضايا تتنوع بين الدين والتاريخ والحياة اليومية.

تمثل الدراما التركية في رمضان نوعًا من الترفيه الذي يمكن للمشاهدين الاستمتاع بأوقاتهم بفضل السيناريوهات المشوقة دون الاستغناء عن الفائدة الدينية والاجتماعية التي تحملها بعض الأعمال التاريخية.

أشهر 3 مسلسلات تركية في رمضان 2024

ومن أبرز الأعمال التركية المعروضة في هذا الشهر المبارك:

1. مسلسل محمد سلطان الفتوحات

هو عمل تركي مميز من إنتاج أيوب غوك خان أوزيكين، وإخراج شفق بال، التركيين وجزء منه صور في تركيا وآخر في إيران.

و يتناول العمل سيرة حياة السلطان العثماني محمد الثاني “محمد الفاتح”، والذي سيجسد فيه الممثل السوري غسان مسعود شخصية الصحابي الجليل أبي أيوب الأنصاري.

يستعرض قصة السلطان محمد الفاتح الذي فتح القسطنطينية عام 1453 ويؤدي دور البطولة في العمل مشاهير أتراك بينهم:

سركان تشاي أوغلو

سليم بيرقدار

فكرت كوشكان

طوبى أونسال

سنان ألبيرق

كنعان تشوبان

بولنت ألقيش.

وتعرض المسلسل قناة تي آر تي1 التركية مساء كل ثلاثاء الساعة الثامنة مساء.

2 . مسلسل عزيز محمود هدائي

يتناول قصة الهدائي مع نور الدين زاده مصطفى مصلح الدين شيخ الطريقة الخلوتية (إحدى الطرق الصوفية) الذي بعد وفاة أستاذه ناظر زاده رمضان أفندي، قرر ترك مناصب القضاء والتدريس وبدأ حياة التقشف والتفرغ للدين والعلوم.

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المسلسل المذكور هو عمل تركي من بطولة روزجار أكسوي وإنتاج شركة Bozdağ Film

ويعرض العمل على قناة تي آر تي 1 يومياً في شهر الصيام الساعة 11،45 مساء .

ويمكن متابعة المسلسل عبر منصات التواصل وهو من أبرز المسلسلات التركية المعروضة في رمضان.

3. مسلسل براعم الورد الأحمر

هو مسلسل درامي تركي من إنتاج شركة Gold Film وبثت الحلقة الأولى منه في 18 ديسمبر/كانون الأول 2023.

ولا يزال يعرض مسلسل براعم الورد الأحمر حتى اليوم ويستمر في شهر رمضان المبارك على قناتي فوكس تي في وعلى شبكة nowtv.

ومن أبرز شخصيات المسلسل مريم تيزيل وهي والدة زينب وميرا وزوجها نعيم وهناك شخصية ليفنت الطبيب النفسي وجنيد غونيش وحسناء غونيش وهنادي أكلاني وغيرهم من نجوم الفن والدراما.

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