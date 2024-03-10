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شاكيرا وبيكيه حاضران.. رامز جلال ينشر أغنية تتر برنامجه “رامز جاب من الاخر” (فيديو)

بقلم
شاكيرا وبيكيه حاضران.. رامز جلال ينشر أغنية تتر برنامجه "رامز جاب من الاخر"

وطن – نشر النجم المصري رامز جلال، الأحد، عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل أغنية تتر برنامجه الرمضاني الجديد “رامز جاب من الآخر”.

وكان رامز جلال قد نشر أمس، السبت، البرومو الرسمي للنسخة الجديدة من برنامج المقالب الرمضاني الذي يقدمه كل عام منذ سنوات وبات “ماركة مسجلة باسمه”.


وكان لافتا ورود اسم النجمين العالميين (بيكيه وشاكيرا) في أغنية تتر برنامج “رامز جاب من الآخر“، الذي سيبث يوميا طيلة شهر رمضان المبارك على شاشة “إم بي سي مصر” وقت الإفطار.

أغنية تتر “رامز جاب من الآخر”

وعلق رامز على أغنية التتر بقوله:”بسم الله توكلنا على الله واللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصاحبه وسلم والله المستعان وربنا يتمها علي خير ويكملها بالستر.. بعون الله حصرياً اغنية تتر برنامج رامز جاب من الاخر على MBC مصر والله المستعان.”

كما لفت في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بإكس، إلى بداية أغنية التتر وكتب كلماتها:”يظنون ان الترند بالخناق والعند .. ومن أقوالي الشهيره..
ولا بسلامتَك بيكيه .. ولا بسلامتِك شاكيرا”.

ومن ضمن ما جاء في كلمات الأغنية:”يظنون ان الترند بالخناق والعند.. ومن أقوالي الشهيرة ولا بسلامتك بيكيه ولا بسلامتك شاكيرا.”

“حوارات حكايات واكلين في دماغنا عشان تفاهات.. حواراتنا حكايات فاضين احنا لقصف الجبهات.. طايشين دايسين ودا في التلقيح قال يعني حويط..
طايشين تايهين طالعين على قفا من كتر الناس.”

ويترقب الجمهور المصري والعربي غدا، الاثنين، أول أيام رمضان عرض الحلقة الأولي من “رامز جاب من الاخر” لمعرفة من سيكون ضحية رامز جلال الأولى.

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شاكيرا وبيكيه حاضران.. رامز جلال ينشر أغنية تتر برنامجه "رامز جاب من الاخر"

شاكيرا وبيكيه حاضران.. رامز جلال ينشر أغنية تتر برنامجه “رامز جاب من الاخر” (فيديو)

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