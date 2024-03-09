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سعر ساعة عمرو دياب في السعودية يصدم الجمهور! (شاهد)

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سعر ساعة عمرو دياب في السعودية يصدم الجمهور

وطن – ظهر الفنان المصري عمرو دياب خلال تواجده في العاصمة السعودية الرياض، وهو يرتدي ساعة سعرها خيالي.

وانتشرت صور عمرو دياب في حفل بالسعودية، وهو يرتدي ساعة تحمل ماركة Patek Philippe، بلغ سعرهـا ٢٠٠،٠٠٠دولار أمريكي.

ولفتت ساعة عمرو دياب الأنظار، حيث تميز جسد الساعة بأنه مصنوع من الذهب الوردي عيار ١٨ قيراط، ومينا باللون الأزرق.

ساعة عمرو دياب سعرها 200 ألف دولار
ساعة عمرو دياب سعرها 200 ألف دولار

كما تميزت ساعة عمرو دياب بأن محركها يحتوي على 34 من الأحجار الكريمة المصنعة، وقد بلغ سِعرها 200 ألف دولار أمريكي مما أثار حالة من الدهشة لدى متابعي “الهضبة”.

وكان الفنان المصري عمرو دياب أثارَ مؤخراً ضجةً كبيرة بعدما وصف سائقه بالحيوان أثناء مغادرته الليلة الأولى من “ليالي مصرية سعودية”، التي تقام في دار الأوبرا المصرية.

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