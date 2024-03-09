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“دكتور فود داير من وحدة لوحدة” .. شروق تفضح زوجها من جديد! (شاهد)

بقلم
شروق وزوجها دكتور فود

وطن – بعد فضيحة دكتور فود مع الـ”تيك توكر” اللبنانية “كاتريكسا”، التي كشفتها فسي بثٍ مباشر زوجته شروق، واعتذارها لاحقاً له ولجمهوره، يبدو أن المشاكل عادت بينهما من جديد.

في هذا السياق، رصد أحد المتابعين، تعليقات مثيرة للجدل من قبل “شروق” على أحدث منشور على صفحة زوجها دكتور فود (المنشور لم يعد موجود على صفحته)، وأشارت في مجموعة تعليقات، إلى أنها تعبت من التعامل مع زوجها.

وكتبت: “وجهي لسة ما طاب كله مشوه من ضربك”.

واضافت شروق: “أنا بناشد كل الناس .. أنا تعبت .. اذيتك الي ما رح اسكت عليها بعد هيك.. وداير من مكان لمكان ومن وحدة لوحدة.. أوعك تفكر رح اسكتلك انا.. بيكفي هالحركات انا وابني عم نتأذى منك.. انت داير على حل شعرك .. رن عالتلفون انا ناطرتك”.

شروق تهاجم دكتور فود
شروق تهاجم دكتور فود

هذه التعليقات لم تنتشر حتى الآن على السوشيال ميديا، بسبب حذف المنشور قبل أن يتمكن أحد المتباعين من الاحتفاظ بـِ”سكرين شوت” للتعليقات .

فضيحة دكتور فود بلسان زوجته شروق
دكتور فود وشروق

وكانت “شروق” خلال بث مباشر اتهمت “زوجها “دكتـور فود” -صانع المحتوى الخاص بالطعام- على مواقع التواصل، بخيانتها في سيارة مع كاتريكسا.

شروق زوجة دكتور فود
شروق 

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شروق وزوجها دكتور فود

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