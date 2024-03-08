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رقص نادين الراسي المثير يشعل الجدل .. “رياضتي وهوايتي”! (فيديو)

بقلم
رقص نادين الراسي

وطن – أشعلت النجمة اللبنانية نادين الراسي حالةً من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعيّ، بعدما نشرت فيديو ظهرت فيه وهي ترقص بطريقة مثيرة .

وعبر حسابها في انستغرام، نشرت نادين الراسي، فيديو الرقص، وأرفقته بتعليق جاء فيه: “بعمري ما حبّيت الرّياضة بحسّها مؤلِمة وفَرض وما فيها مشاعِر !! حبّيت وحسّيت الموسيقى من أنا وصغيرة وبُرقُص مع كلّ فرصة وحتّى على أكبر جِرح . هَيدي هِيّي رياضتي وهوايتي”.

والملاحظ ان نادين الراسي أغلقت خاصية التعليق أمام متابعيها على الفيديو الأخير، خشيةً -على ما يبدو- من تعرضها لهجوم منهم، خاصةً وأن الجمهور سبق وشن هجوماً عليها في أكثر من مناسبة، بعد وفاة شقيقها الفنان جورج الراسي بحادث سير في أغسطس/آب الماضي 2022، حيث ظهرت بملابس فاضحة في عزائه.

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