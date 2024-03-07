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نجل مروان البرغوثي يروي ما فعله الاحتلال بوالده منذ 7 أكتوبر 2023

بقلم
عرب البرغوثي ووالده مروان

وطن – كشف نجل القيادي الفلسطيني مروان البرغوثي القابع والده في السجون الإسرائيلية منذ اعتقاله عام 2002 أن الاحتلال زاد الخناق عليه منذ 7 أكتوبر 2023 ونقل للحبس الانفرادي وإلى 4 سجون مختلفة خلال الأشهر التي تلت عملية طوفان الأقصى.

وفي لقاء مصور مع شبكة CNN ذكر البرغوثي أن والده شخصية موحدة للشعب الفلسطيني ومن المناضلين طوال حياته من أجل السلام وليس من أجل سلام الشعب الفلسطيني فقط، ولكن أيضًا من أجل المنطقة” وفق قوله.

وأضاف عرب البرغوثي في لقائه: “لكنني أعتقد أن الحكومة الإسرائيلية غير مهتمة ربما بشخصية تعمل من أجل حل دولتين حقيقي وسلام عادل، وليس أي نوع من السلام”.

مراون البرغوثي بعد 7 أكتوبر

وقال نجل القيادي الفلسطيني عن ظروف اعتقال والده داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية: “والدي نقل للحبس الانفرادي منذ 7 أكتوبر و تم نقله إلى 4 سجون مختلفة في الأشهر الثلاثة الماضية”.

وأضاف عن الظروف التي يعاني منها مروان البرغوثي ضمن معتقلات الاحتلال: “نحن نعرف عن ظروف قاسية جدًا، ظروف غير إنسانية يمر بها. لقد تم وضعه في زنزانة لا تتوفر فيها الكهرباء ولا يوجد بها نظافة أو ملابس سيحتاجها أي إنسان، وهذا يؤلمني كثيرًا لأنه لا ينتمي هناك، وإنما ينتمي بين الشعب الفلسطيني”.

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وحول عدم إطلاق سراح والده في صفقة التبادل مقابل جلعاد شاليط ذكر عرب البرغوثي إن “أي شخص يتمتع بعقل سليم سينظر إلى مسيرة والدي وسيرى أنه شخص كان شجاعًا جدًا في عملية السلام. إنه شخص اتخذ خطوات حقيقية لجمع الشعب الفلسطيني وتوحيد الشعب الفلسطيني بشأن حل الدولتين، ولم يخجل من ذلك”.

وذكر عرب البرغوثي بأن والده “لم يبدأ النضال من أجل حقوق الفلسطينيين منذ عام أو عامين. لقد كان يفعل ذلك منذ أكثر من 50 عامًا الآن” وفق قوله.

مروان البرغوثي
ضيق الاحتلال الإسرائيلي الخناق على القيادي مروان البرغوثي منذ بدء عملية طوفان الأقصى

وتابع: “كل ما يهمني كوني ابنه، لأكون صادقًا معك، هو أن يكون في أمان وأن يتم إطلاق سراحه. وبالطبع، فإن الأولوية الرئيسية لكل فلسطيني هي وقف إطلاق النار ووقف الإبادة الجماعية، لأنني أريد أن أكون حساسًا تجاه شعبنا في غزة الذي يمر بشيء لم نر مثيلًا له من قبل”.

آخر بيانات البرغوثي بعد طوفان الأقصى

وفي كانون الأول/ديسمبر 2023 وجه مروان البرغوثي في بيان دعوة لأهالي الضفة الغربية وكوادر حركة فتح بالانتفاض في وجه الاحتلال بمواجهة شاملة وألا يكونوا “مجرد شهود بل جنودًا فاعلين في هذه المعركة الفاصلة.

وجاء في البيان الذي أرسله الزعيم الفلسطيني من خلف القضبان: “أمام هذا الحدث الجلل فإننا مطالبون يا أهلنا في الضفة بالوقوف صفاً واحداً للدفاع والهجوم بكل ما نملك من قوة وإمكانيات وأدوات متاحة لردع الاحتلال وكسر إرادته”.

رسالة البرغوثي لأهالي الضفة وكوادر فتح وأجهزة أمن السلطة.. ماذا جاء فيها؟

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