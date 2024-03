صادم ومؤلم.. فيديو خاص نشرته خديجة بن قنة بعدما وصلها من غزة (شاهد)

وطن – نشرت الإعلامية البارزة في قناة “الجزيرة” خديجة بن قنة، مقطع فيديو صادم قالت إن جمعية “البركة” الجزائرية التي تنشط في غزة أرسلته لها، ويوثق تهافت الفلسطينيين المحاصرين على وجبات توزعها الجمعية في شارع الوحدة شمال غزة.

ويتدافع الآلاف من الفلسطينيين، وخاصة في الشمال المدمر، للحصول على الغذاء من أجل البقاء.

وقالت جماعات الإغاثة إنه أصبح من المستحيل تقريباً توصيل الإمدادات داخل معظم أنحاء غزة، بسبب صعوبة التنسيق مع اجيش الاحتلال والأعمال العدائية المستمرة وانهيار النظام العام.

وأظهر مقطع الفيديو المؤلم العشرات من النساء والأطفال وهم يتدافعون بجانب شاحنة المساعدات للحصول على وجبة لشخص واحد.

فيما يقوم مشرفو المساعدات بإلقاء بعض الوجبات في الهواء لشدة الزحام، كما في الثانية 14 من الفيديو الذي رصدته “وطن”.

وكانت “جمعية البركة” الجزائرية للعمل الخيري والإنساني قد أعلنت على حسابها الرسمي في موقع “إكس”، عن استقبال النازحين القادمين من شمال غزة إلى رفح بسبب الجوع الممنهج.

وكان جيمي ماكغولدريك، منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة قال للصحفيين في مقر الأمم المتحدة، الأربعاء، إن “الجوع وصل إلى مستويات كارثية” بعد زيارة له استغرقت يومين إلى غزة التي مزقتها الحرب.

وقال المسؤول الأممي: “الأطفال يموتون من الجوع”، حيث تشير تقارير إعلامية إلى أن ما لا يقل عن 20 طفلاً استسلموا للجوع في القطاع المحاصر والمقصف، بما في ذلك طفل عمره 14 يوماً.

وقالت الأمم المتحدة على موقعها الإلكتروني إن عمليات الإنزال الجوي وتوصيل المساعدات البحرية مفيدة، إلا أن النقل البري يظل الطريقة الأكثر فعالية لتوصيل حجم المساعدات المطلوبة بشكل عاجل لمن يحتاجون إليها.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس على موقع X، إن هؤلاء هم “الأطفال الذين نجوا من القصف، لكنهم قد لا ينجون من المجاعة” .

Children who survived bombardment but may not survive a famine.

Allow more aid for #Gaza.

Ceasefire. pic.twitter.com/O2EfbDit8p

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) March 6, 2024