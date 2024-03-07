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الاتحاد التركي لكرة القدم يُلغي تعاقده مع شركة ماكدونالدز بسبب دعمها للحرب الإسرائيلية على غزة

بقلم
الاتحاد التركي لكرة القدم و ماكدونالدز

وطن- ألغى الاتحاد التركي لكرة القدم، عقد الرعاية مع شركة ماكدونالدز الأمريكية، الذي جرى حتى عام 2026، بسبب سياسة الشركة الداعمة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في حربه المتواصلة بحق المدنيين الأبرياء في قطاع غزة للشهر السادس على التوالي.

وذكر موقع “خبر7” التركي، الأربعاء، بأن الاتحاد التركي لكرة القدم قام بإبلاغ شركة ماكدونالدز الأمريكية للوجبات السريعة بإنهاء العقد معها، حيث تظهر العلامة التجارية على القصمان لمنتخبي الرجال والسيدات، إلى جانب تواجد الملصقات على الموقع الرسمي للاتحاد.

فسخ الاتحاد التركي لكرة القدم التعاقد مع شركة ماكدونالدز

وأضاف التقرير، ” الاتحاد التركي لكرة القدم استجاب للضغط الكبير الذي قامت به الجماهير الرياضية خلال الفترة الماضية، من أجل إلغاء العقد مع الشركة الأمريكية، التي أعلنت في أكثر من منافسه عن دعمها جيش الاحتلال الإسرائيلي، عبر تأمين الوجبات السريعة لهم أثناء العملية العسكرية ضد المدنيين في قطاع غزة”.

كما وتابع، ” الاتحاد التركي قام بإزالة العلامة التجارية لشركة ماكدونالدز الأمريكية من على الموقع الرسمي، مع الطلب بسحب جميع قمصان منتخبي الرجال والسيدات، التي يوجد عليها ملصق الشركة للوجبات السريعة”.

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وأردف، ” الاتحاد التركي قام بتمديد عقده مع شركة ماكدونالدز الأمريكية في ال12 من شهر يونيو/ حزيران عام 2023، مقابل مبلغ يقدر ب20 مليون دولار سنوياً، لكن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وسياسة الشركة في دعم جيش الاحتلال، جعل الجماهير تطالب الاتحاد بإلغاء العقد”.

وختم التقرير، ” المواطنين الأتراك قاموا خلال الأشهر الماضية بالدعوة إلى مقاطعة جميع الشركات الأمريكية في بلادهم، بسبب سياسة تلك الشركات في دعم جيش الاحتلال الإسرائيلي في شن حربه المتواصلة على قطاع غزة“.

وارتقى أكثر من 30 ألف شهيد فلسطيني جلهم من المدنيين من الأطفال والنساء، وأصيب نحو 70 ألف بجراح مختلفة، فيما لا يزال نحو 8 آلاف في عتاد المفقودين تحت ركام المنازل المدمرة بفعل القصف العشوائي، خلال الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة لليوم ال153 على التوالي.

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