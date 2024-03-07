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استبعاد الحكم الإسباني خيسوس مانزانو بعد إثارة الجدل في مباراة ريال مدريد وفالنسيا

بقلم
استبعاد الحكم الإسباني خيسوس مانزانو

وطن- قررت لجنة الحكام في رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، الخميس، استبعاد الحكم الإسباني خيسوس مانزانو، من منافسات الجولة ال28 القادمة، بعد إثارة الجدل في تحكيم مباراة ريال مدريد وفالنسيا الأسبوع الماضي.

وكان الحكم الإسباني خيسوس مانزانو، قد أثار الجدل في مباراة ريال مدريد وفالنسيا عبر وسائل الإعلام الإسبانية، بعد إلغاء هدف ريال مدريد الثالث الذي سجله النجم الإنجليزي جود بيلينغهام برأسه بعد عرضية من زميله براهيم دياز، لإطلاقه صافرة نهاية المباراة.

استبعاد خيسوس مانزانو الحكم الإسباني

وأعلنت لجنة الحكام في منافسات الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم عن القائمة التي ستدير مباريات الجولة ال28 القادمة، التي ستنطلق الجمعة، حيث شهدت استبعاد الحكم الإسباني مانزانو على خلفية حادثة مباراة ريال مدريد وفالنسيا.

وانتهت مباراة ريال مدريد وفالنسيا المثيرة والقوية، بالتعادل الإيجابي بهدفين لكليهما، التي جمعت الفريقين على ملعب (ميستايا).

حكم مباراة ريال مدريد وفالنسيا
حكم مباراة ريال مدريد وفالنسيا مانزانو
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طرد جود بيلينغهام

وشهدت نهاية مباراة ريال مدريد وفالنسيا، إشهار حكم المباراة المثير للجدل مانزانو، البطاقة الحمراء في وجه اللاعب، بعد احتجاجه الغاضب على قراره بإلغاء هدف الفوز من توقيعه لصالح ريال مدريد مع إطلاق صافرة اللقاء.

وفرضت لجنة الانضباط في رابطة الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم، عقوبة الإيقاف بحق اللاعب جود بيلينغهام لمباراتين مع فرض غرامة مالية 660 يورو، بسبب عقوبة الطرد في مباراة فالنسيا وريال مدريد.

ويستعد متصدر ترتيب الدوري الإسباني ريال مدريد، للمواجهة القوية القادمة على ميدانه أمام منافسه الضيف سلتا فيغو، الأحد، في افتتاح منافسات الجولة ال28 من الدوري الممتاز لكرة القدم.

ويعتلي فريق ريال مدريد صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 66 نقطة، كما وبفارق 7 نقاط عن الوصيف جيرونا صاحب المركز الثاني برصيد 59 نقطة لهذا الموسم.

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