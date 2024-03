أنشيلوتي مهددٌ بالسجن بسبب هذه التهمة!

وطن- طالبت النيابة العامة في إسبانيا، بسجن المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني الحالي لنادي ريال مدريد، بتهمة التهرب من الدفع الضريبي.

وقالت النيابة العامة الإسبانية في بيان رسمي، جاء فيه: ” نطالب بسجن مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي 64 عاماً ب 4 سنوات و9 شهور، المتهم بالتهرب من دفع أكثر من مليون يورو خلال عامي 2014 و2015، بسبب عدم إعلانه عن إيرادات حقوق استثمار صورته”.

وكان قرار النيابة العامة في إسبانيا، قبيل مباراة ريال مدريد أمام أر بي لايبزيج الماضية، التي انتهت بفوز الفريق الملكي وتأهله لدور الربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2023-2024، بنتيجة 2-1.

وكانت المحكمة الإسبانية في العاصمة مدريد، قد أحالت البت في قضية المدرب كارلو أنشيلوتي في صيف عام 2023، بعد 3 سنوات من التحقيق، فيما لم يحدد موعد للمحاكمة في التهمة الموجه بحق مدرب ريال مدريد.

وكان المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي قد تولى تدريب ريال مدريد عام 2013، قبل أن يرحل في نهاية موسم 2015، لتدريب نادي بايرن ميونخ الألماني، قبل العودة مجددا لنادي ريال مدريد في عام 2021، وتجديد عقده للمرة الثانية معه حتى صيف 2026، بعد رفضه تدريب منتخب البرازيل (السيليساو).

🚨 BREAKING: The Prosecutor’s Office requests almost five years in prison for Carlo Ancelotti for defrauding €1M back in 2014 and 2015. pic.twitter.com/GOX1Ltf4ik

— Madrid Xtra (@MadridXtra) March 6, 2024