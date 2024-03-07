أنشيلوتي مهددٌ بالسجن بسبب هذه التهمة!

وطن- طالبت النيابة العامة في إسبانيا، بسجن المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني الحالي لنادي ريال مدريد، بتهمة التهرب من الدفع الضريبي.

وقالت النيابة العامة الإسبانية في بيان رسمي، جاء فيه: ” نطالب بسجن مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي 64 عاماً ب 4 سنوات و9 شهور، المتهم بالتهرب من دفع أكثر من مليون يورو خلال عامي 2014 و2015، بسبب عدم إعلانه عن إيرادات حقوق استثمار صورته”.

سجن أنشيلوتي مدرب ريال مدريد

وكان قرار النيابة العامة في إسبانيا، قبيل مباراة ريال مدريد أمام أر بي لايبزيج الماضية، التي انتهت بفوز الفريق الملكي وتأهله لدور الربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2023-2024، بنتيجة 2-1.

وكانت المحكمة الإسبانية في العاصمة مدريد، قد أحالت البت في قضية المدرب كارلو أنشيلوتي في صيف عام 2023، بعد 3 سنوات من التحقيق، فيما لم يحدد موعد للمحاكمة في التهمة الموجه بحق مدرب ريال مدريد.

عقد أنشيلوتي مع ريال مدريد

وكان المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي قد تولى تدريب ريال مدريد عام 2013، قبل أن يرحل في نهاية موسم 2015، لتدريب نادي بايرن ميونخ الألماني، قبل العودة مجددا لنادي ريال مدريد في عام 2021، وتجديد عقده للمرة الثانية معه حتى صيف 2026، بعد رفضه تدريب منتخب البرازيل (السيليساو).

🚨 BREAKING: The Prosecutor’s Office requests almost five years in prison for Carlo Ancelotti for defrauding €1M back in 2014 and 2015. pic.twitter.com/GOX1Ltf4ik — Madrid Xtra (@MadridXtra) March 6, 2024

ويعد المدرب الإيطالي أنشيلوني المدير الفني لنادي ريال مدريد، أحد أفضل المدربين في العالم، حيث حصد 4 ألقاب دوري أبطال أوروبا مع ميلان وريال مدريد، إلى جانب التتويج بالدوري الممتاز في الدوريات الأوروبية الخمس.

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تعليق كارلو أنشيلوتي

من جهته، علق مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي عقب نهاية مباراة ريال مدريد ولايبزيج في إياب دوري أبطال أوروبا لدور ال16، بشأن تهمة التهرب الضريبي بحقه،” إنها قصة قديمة بدأت منذ 8 سنوات”.

كما وأضاف أنشيلوتي، ” يعتقد مكتب المدعي العام أنني كنت مقيما ولم أكن كذلك، ولقد دفعت الغرامة بالفعل، وأنا بريء”.

Ancelotti, sobre la petición de cárcel de la Fiscalía, en @MovistarFutbol. 💬 "Es una vieja historia que empezó hace ocho años. La Fiscalía piensa que era residente y yo que no lo era. La multa la he pagado. Estoy convencido que no era residente y que soy inocente". pic.twitter.com/T6txGktYP0 — Relevo (@relevo) March 6, 2024

وتتهم النيابة العامة في إسبانيا، مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي بإخفائه الدخل الذي حصل عليه من حقوق الصور خلال الفترة ما بين 2014-2015، وتحويله المبلغ خارج إسبانيا عبر شركات بطريقة معقدة.

وكان ريال مدريد قد جدد عقد المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي مع النادي الملكي حتى صيف 2026، بعد ارتباطه بتولي تدريب منتخب البرازيل (السيليساو).