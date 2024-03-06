بدر خلف النسخة السعودية.. سعودي مثلي الجنس يثير الجدل بالمملكة (فيديو)

وطن – تداول مستخدمو مواقع التواصل مقطع فيديو لشاب سعودي مثلي الجنس يدعى “مذكر القحطاني”، ظهر وهو يمتدح الأمن والأمان في المملكة العربية السعودية، لافتا إلى أن أحداً لم يتعرض له باعتباره متشبهاً بالنساء.

وظهر المدعو مذكر القحطاني وهو يرتدي فستاناً نسائياً مورداً، ويصفف شعره تصفيفة أنثوية ويرتدي نظارته وفتح صدره وسط أحد الشوارع.

شاب سعودي مثلي الجنس يثير الجدل

وبدأ يقول أن أحداً لم يعترض له أو يضايقه ولا أحد يستطيع، مبرراً ذلك بأن الشوارع مليئة بالحكومة.

وأضاف السعودي المثلي الجنس:” حكومتنا الرشيدة الله يعزها ويقويها متواجدة في كل مكان وكل حين وزمان” حسب قوله-

وختم: “ارتقوا بأخلاقكم”، داعياً المشاهدين لمتابعته على “تيك توك” باسمه الحقيقي “مذكر القحطاني”.

وبدأت المملكة العربية السعودية في الآونة الأخيرة تتسامح مع ظاهرة الشواذ الغريبة عن مجتمعنا العربي وديننا الإسلامي، بضغوط من أمريكا ودول الغرب وتحت رعاية محمد بن سلمان.

إذ تم استقبال عدد من الشواذ وممثلي الأفلام الإباحية على أراضي المملكة خلال الأشهر الماضية، في محاولة من النظام السعودي الحالي لإعطاء صورة مغايرة عنه ولتبييض صفحته السوداء في انتهاكات حقوق الإنسان.

ثمار رؤية ولي العهد محمد بن سلمان

وتباينت تعليقات وردود النشطاء على الفيديو والشاب الشاذ الذي لقبه البعض بـ “بدر خلف النسخة السعودية” – في إشارة إلى البلوجر الإماراتي الشاذ.

وعلق “بسام الرزحي” في هذا السياق: “هذه أحد نتائج المستشار لكع بن لكع تركي آل الشيخ رئيس هيئة الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف”.

هذه أحد نتائج المستشار لكع بن لكع تركي آل الشيخ رئيس هيئة الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف. — Bassam Alrazhi (@AlrazhiBas28564) March 4, 2024

وقال آخر :” هذه رؤية 2030 تبع طويل العمر”.

فرد عليه”باسل مساعيد “: “هاي مخرجات رؤية بن سلمان لا بارك الله فيه”

وعقب “خليل” بنبرة تساؤل :” لم نعد نعرف من هؤلاء وماذا يفعلون”.

واستدرك متحثاً عن القحطاني:” المشكلة جااي يتكلم عن الأخلاق في أرض الواق واق”.

وقال “محمد هيكل” :” لا نستغرب هؤلاء المخنثين موجودين من زمن بعيد ولكن بالسر والآن بدء ظهورهم للعلن”.