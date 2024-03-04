محكمة مصرية تصدر حكما بإعدام محمد بديع ومحمود عزت و6 قيادات بالإخوان

وطن – أصدرت محكمة مصرية، حكمًا بإعدام مرشد جماعة الإخوان المسلمين السابق محمد بديع، ومحمود عزت القائم بأعمال المرشد في القضية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث المنصة” التي تعود لعام 2013.

وقضت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، بمعاقبة 8 من قيادات جماعة الإخوان بالإعدام شنقا.

والثمانية محمد بديع مرشد جماعة الإخوان السابق، ومحمود عزت، القائم بأعمال المرشد، بالإضافة إلى القيادات بالجماعة محمد البلتاجى وعمرو محمد زكى وأسامة ياسين عبدالوهاب وصفوت حمودة حجازى، وعاصم عبدالماجد، ومحمد عبدالمقصود محمد.

وعاقبت المحكمة 37 آخرين بالسجن المؤبد ومعاقبة 6 متهمين بالسجن المشدد 15 عاما، و7 متهمين، بالسجن المشدد 10 سنوات، فيما برأت المحكمة 21 متهما آخرين.

الدائرة الأولى إرهـ ـاب بمحكمة جـ ـنايات أمن الدولة تقضي بإعـ ـدام مرشد جماعة الإخوان محمد بديع و7 آخرين منهم محمود عزت ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي في القضية المعروفة إعلاميا بـ «أحداث المنصة»، وفق صحف محلية pic.twitter.com/BiEoZSkNb6 — قناة الشرق (@ElsharqTV) March 4, 2024

غضب عارم

أثارت هذه الأحكام، حالة من الغضب بين السياسيين والحقوقيين الذين انتقدوا حالة التنكيل التي تمارسها السلطات المصرية.

وقال الكاتب الصحفي قطب العربي: “أحكام الإعدام السياسية ومنها الحكم الذي صدر اليوم ضد الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان وعدد آخر من قادة الجماعة ورموز أخرى مناهضة للانقلاب هي أحد الأسباب الرئيسية لأزمة مصر الاقتصادية..هذه مظالم تؤذن بخراب العمران”.

وأضاف: “في مذبحة المنصة التي صدرت أحكامها الظالمة اليوم كان الجاني هو الشرطة وميليشيات السلطة التي حضرت للاعتداء على الاعتصام السلمي في رابعة، فقتلت أكثر من ١٢٠ من المعتصمين، ولم يحاكم أحد على تلك الجريمة بل تم تحميلها للضحايا أنفسهم..هل بعد ذلك من ظلم؟! وهل تنتظرون فرجا قريبا بعد هذا الظلم؟!”.

أحكام الإعدام السياسية ومنها الحكم الذي صدر اليوم ضد الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان وعدد آخر من قادة الجماعة ورموز أخرى مناهضة للانقلاب هي أحد الأسباب الرئيسية لأزمة مصر الاقتصادية..هذه مظالم تؤذن بخراب العمران.

في مذبحة المنصة التي صدرت أحكامها الظالمة اليوم كان… pic.twitter.com/nH1gzLqhoR — kotb elaraby (@kotbelaraby) March 4, 2024

ونشرت الكاتبة عائشة السيد، صورتين واحدة لمحمد بديع والثانية لوزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، وصبري نخنوخ المعروف بأشهر بلطجي في مصر، ورجل الأعمال المقرب من النظام إبراهيم العرجاني.

وقالت: “الصورة الأولى النهاردة أبريل 2024، محكمة جنايات أمن الدولة حكمت بإعدام مرشد الإخوان المسلمين محمد بديع ومحمود عزت ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي (أعمارهم تخطت الـ60) في قضية سموها أحداث المنصة.. الصورة الثانية صبري نخنوخ أكبر مجرم في مصر (عفو رئاسي عشان صحته)، وإبراهيم العرجاني اللي خطف عساكر في سيناء (براءة وبقى حاكم سيناء)، حبيب العادلى الغني عن التعريف (براءة من تهم ملهاش أول من آخر).. وكلهم أخدوا براءة في نفس الفترة.. بس كده”.

الصورة الأولى: النهاردة أبريل 2024

محكمة جنايات أمن الدولة حكمت بإعـ.ـ .ـدام مرشد الإخوان المسلمين محمد بديع ومحمود عزت ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي (اعمارهم تخطت الـ60) في قضية سموها أحداث المنصة

الصورة الثانية:

صبري نخنوخ: أكبر مجـ. .ـرم في مصر (عفو رئاسي عشان صحته)

ابراهيم… pic.twitter.com/Y8PkrN9v7O — عائشة السيد – Aisha AlSayed (@aishaalsayed9) March 4, 2024

وكتب الصحفي تركي الشلهوب: “النظام المصري الإرهابي يحكم بالإعدام على مرشد الإخوان المسلمين محمد بديع ومحمود عزت ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي إضافة إلى 3 آخرين.. سيُخلدهم التاريخ -بإذن الله- ويكتب أسماءهم بأحرفٍ من ذهب، ويلعن السيسي ومن والاه ومن دعمه”.

النظام المصري الإرهابي يحكم بالإعدام على مرشد الإخوان المسلمين محمد بديع ومحمود عزت ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي إضافة إلى 3 آخرين. سيُخلدهم التاريخ -بإذن الله- ويكتب أسماءهم بأحرفٍ من ذهب، ويلعن السيسي ومن والاه ومن دعمه. pic.twitter.com/e39erf793i — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) March 4, 2024

إحالة أوراق المتهمين للمفتي

وكانت محكمة جنايات أمن الدولة في مصر، قد قررت في آيار / مايو من العام الماضي، إحالة أوراق محمد بديع و7 من قادة الجماعة إلى مفتي الجمهورية لإبداء رأيه الشرعي في حكم الإعدام.