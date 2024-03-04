الرئيسية » الهدهد » محكمة مصرية تصدر حكما بإعدام محمد بديع ومحمود عزت و6 قيادات بالإخوان

محكمة مصرية تصدر حكما بإعدام محمد بديع ومحمود عزت و6 قيادات بالإخوان

بقلم
محمد بديع

وطن – أصدرت محكمة مصرية، حكمًا بإعدام مرشد جماعة الإخوان المسلمين السابق محمد بديع، ومحمود عزت القائم بأعمال المرشد في القضية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث المنصة” التي تعود لعام 2013.

وقضت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، بمعاقبة 8 من قيادات جماعة الإخوان بالإعدام شنقا.

والثمانية محمد بديع مرشد جماعة الإخوان السابق، ومحمود عزت، القائم بأعمال المرشد، بالإضافة إلى القيادات بالجماعة محمد البلتاجى وعمرو محمد زكى وأسامة ياسين عبدالوهاب وصفوت حمودة حجازى، وعاصم عبدالماجد، ومحمد عبدالمقصود محمد.

وعاقبت المحكمة 37 آخرين بالسجن المؤبد ومعاقبة 6 متهمين بالسجن المشدد 15 عاما، و7 متهمين، بالسجن المشدد 10 سنوات، فيما برأت المحكمة 21 متهما آخرين.

غضب عارم

أثارت هذه الأحكام، حالة من الغضب بين السياسيين والحقوقيين الذين انتقدوا حالة التنكيل التي تمارسها السلطات المصرية.

وقال الكاتب الصحفي قطب العربي: “أحكام الإعدام السياسية ومنها الحكم الذي صدر اليوم ضد الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان وعدد آخر من قادة الجماعة ورموز أخرى مناهضة للانقلاب هي أحد الأسباب الرئيسية لأزمة مصر الاقتصادية..هذه مظالم تؤذن بخراب العمران”.

وأضاف: “في مذبحة المنصة التي صدرت أحكامها الظالمة اليوم كان الجاني هو الشرطة وميليشيات السلطة التي حضرت للاعتداء على الاعتصام السلمي في رابعة، فقتلت أكثر من ١٢٠ من المعتصمين، ولم يحاكم أحد على تلك الجريمة بل تم تحميلها للضحايا أنفسهم..هل بعد ذلك من ظلم؟! وهل تنتظرون فرجا قريبا بعد هذا الظلم؟!”.

ونشرت الكاتبة عائشة السيد، صورتين واحدة لمحمد بديع والثانية لوزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، وصبري نخنوخ المعروف بأشهر بلطجي في مصر، ورجل الأعمال المقرب من النظام إبراهيم العرجاني.

وقالت: “الصورة الأولى النهاردة أبريل 2024، محكمة جنايات أمن الدولة حكمت بإعدام مرشد الإخوان المسلمين محمد بديع ومحمود عزت ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي (أعمارهم تخطت الـ60) في قضية سموها أحداث المنصة.. الصورة الثانية صبري نخنوخ أكبر مجرم في مصر (عفو رئاسي عشان صحته)، وإبراهيم العرجاني اللي خطف عساكر في سيناء (براءة وبقى حاكم سيناء)، حبيب العادلى الغني عن التعريف (براءة من تهم ملهاش أول من آخر).. وكلهم أخدوا براءة في نفس الفترة.. بس كده”.

وكتب الصحفي تركي الشلهوب: “النظام المصري الإرهابي يحكم بالإعدام على مرشد الإخوان المسلمين محمد بديع ومحمود عزت ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي إضافة إلى 3 آخرين.. سيُخلدهم التاريخ -بإذن الله- ويكتب أسماءهم بأحرفٍ من ذهب، ويلعن السيسي ومن والاه ومن دعمه”.

إحالة أوراق المتهمين للمفتي

وكانت محكمة جنايات أمن الدولة في مصر، قد قررت في آيار / مايو من العام الماضي، إحالة أوراق محمد بديع و7 من قادة الجماعة إلى مفتي الجمهورية لإبداء رأيه الشرعي في حكم الإعدام.

قد يعجبك أيضاً

خطأ طبي

قطعوا عضواً سليماً من جسده.. خطأ فادح في مستشفى يحرم رجلاً من الإنجاب (فيديو)

محمد بديع

محكمة مصرية تصدر حكما بإعدام محمد بديع ومحمود عزت و6 قيادات بالإخوان

الملك الأردني والرئيس الإسرائيلي

الأردن يطلب من إسرائيل تمديد اتفاقية المياه وتل أبيب تضع شروطا (تفاصيل)

توقعات الجنيه المصري أمام الدولار .. هل سيتم التعويم الكامل وما هو التخفيض المحتمل؟

توقعات الجنيه المصري أمام الدولار .. هل سيتم التعويم الكامل وما هو التخفيض المحتمل؟

تصريحات روسية مثيرة للجدل عن علاقة حرب غزة بالتطبيع بين تركيا والنظام السوري

تصريحات روسية مثيرة للجدل عن علاقة حرب غزة بالتطبيع بين تركيا والنظام السوري

انفصال ساندرا رزق ملكة جمال لبنان السابقة عن حبيبها اللبناني

مفاجأة عن انفصال ساندرا رزق ملكة جمال لبنان السابقة عن حبيبها اللبناني

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Proudly powered by Watan New

Contact us * Cookie Policy (EU) * Sitemap * تطبيقات وطن  * سياسة الاستخدام والخصوصية * من نحن / Who we are

Corrections Policy * Diversity and Inclusion * Diversity Policy for Editorial Content * Engagement, Feedback, and Transparency *

Organizational and Publishing Policies * Ownership and Funding Information * Standards of Behavior