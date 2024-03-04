فضيحة .. زوج ممثلة لبنانية مشهورة يضبطها بين أحضان عشيقها المخرج!

وطن – زعمت صفحة “شربليتا” المختصة بنشرها لفضائح المشاهير، أن زوج ممثلة لبنانية مشهورة (لم تذكر اسمها) ضبط زوجته وهي بين أحضان عشيقها المخرج، الذي رشّحها لتلعب دور البطولة أمام ممثل سوري شهير.

وأضافت صفحة “شربليتا” عبر حسابها الخاص على “انستغرام“: “لقد علت الأصوات في جرود منطقة فاريا اللبنانية، حيث كانا يمضيان عطلة نهاية الاسبوع، والممثلة قد أوهمت زوجها سابقًا بأن لديها تصوير مشاهد لمسلسلها الرمضاني”.

زوج ممثلة لبنانية مشهورة يضبطها بين أحضان عشيقها المخرج

وتابعت شربليتا: “تعارك زوج الممثلة مع المخرج ما استدعى تدخل عناصر الأمن التابعين للفندق لفضّ الخلاف”.

وأشارت الصفحة الى أن “الموضوع بقي بعيدًا عن تدخل رجال قوى الأمن”.

وكثيراً ما تثير صفحة “شربليتا” الجدل عبر منصات التواصل الاجتماعيّ، بالأخبار التي تنشرها عن فضائح المشاهير في لبنان والعالم العربي بشكلٍ عام .