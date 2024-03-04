برشلونة يتعرض لضربة قوية في صفوفه قبيل مواجهة نابولي بدوري الأبطال

وطن- تلقى نادي برشلونة ضربة قوية على مستوى إصابات اللاعبين، قبيل المواجهة الحاسمة والمرتقبة أمام نابولي، لحسم بطاقة العبور إلى دور الربع النهائي من منافسات دوري أبطال أوروبا 2023-2024 مع نهاية الأسبوع القادم.

وأعلن برشلونة عبر حسابه الرسمي على منصة (X)، غياب الثنائي فرنكي دي يونغ وبيدري لعدة أسابيع قادمة بسبب الإصابة، وبالتالي من المحتمل غيابهما عن المباراة أمام نابولي في إياب دور ال16 دوري أبطال أوروبا.

غيابات برشلونة في دوري الأبطال

ويعاني النجم الهولندي فرنكي دي يونغ لالتواء على مستوى الرباط الجانبي للكاحل الأيمن، بينما تعرض زميله الإسباني بيدري لتمزق في العضلة الخلفية لساقه اليمنى، خلال مباراة القمة للفريق الكتالوني أمام أتلتيك بيلباو في منافسات الدوري الإسباني، الأحد.

وعلق المدرب الإسباني تشافي هرنانديز على إصابة الثنائي دي يونغ وبيدري، قائلاً: ” إنهما دي يونغ وبيدري، لاعبان مؤثران في أسلوب لعبنا ومهمان جداً سنفتقدهما”.

– الفحوصات الطبية تُظهر إصابة دي يونغ بالتواء في الوتر الجانبي الخارجي للكاحل الأيمن وبيدري في العضلة المستقيمة للفخذ الأيمن. – مدة الغياب تتوقف على وتيرة تعافيهما من الإصابة. pic.twitter.com/WHhbxDOb5S — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) March 4, 2024

ولم يحدد نادي برشلونة بعد إعلانه عن إصابة ثنائي خط الوسط لفريق برشلونة دي يونغ وبيدري، الوقت الذي سيغيب فيه اللاعبين عن الفريق، إلا أنه من المحتمل أن تتجاوز المدة لأكثر من شهر، وفق ما ذكرته وسائل الإعلام الإسبانية.

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مباراة برشلونة في دوري أبطال أوروبا

ويستعد فريق برشلونة بعد لقاء ريال مايوركا، الجمعة، في منافسات الجولة ال28 من الدوري الإسباني الممتاز، للمباراة الحاسمة أمام نابولي في إياب دور ال16 دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء.

وخيم التعادل الإيجابي بين برشلونة ونابولي بهدف لكليهما، في المباراة الماضية من ذهاب دور ال16 دوري أبطال أوروبا 2023-2024.

يذكر بأن برشلونة حامل اللقب السابق يحتل ثالث جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 58 نقطة، بفارق كبير عن غريمه الأزلي ريال مدريد المتصدر برصيد 66 نقطة للموسم الجاري.