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النصر السعودي يتعثر بالخسارة أمام العين الإماراتي في دوري أبطال آسيا.. شاهد ملخص المباراة

بقلم
النصر السعودي والعين الإماراتي

وطن- تلقى فريق النصر السعودي الخسارة أمام العين الإماراتي، الاثنين، بهدف نظيف دون مقابل، في ذهاب دور الربع النهائي من دوري أبطال آسيا 2023-2024.

وسجل نادي العين الإماراتي هدف الفوز الوحيد في المباراة داخل مرمى شباك النصر السعودي، عند الدقيقة ال44، من توقيع اللاعب سفيان رحيمي.

مباراة النصر السعودي ضد العين الإماراتي

وشهدت مباراة النصر والعين الإماراتي، طرد مدافع فريق النصر السعودي إيميرك لابورتي بالبطاقة الحمراء عند الدقيقة ال90+4 من الوقت البديل على نهاية المباراة.

وتفوق فريق النصر رغم الخسارة أمام المستضيف للمباراة العين الإماراتي، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 16 تسديدة والاستحواذ على الكرة بنسبة 55%.

سفيان رحيمي
المغربي سفيان رحيمي لاعب العين الإماراتي

فيما وصلت عدد تسديدات الفريق المنافس العين الإماراتي إلى 9 تسديدات، كما والاستحواذ على الكرة بنسبة 45%.

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تشكيلة النصر السعودي ضد العين الإماراتي

ولعب المدرب البرتغالي لويس كاسترو المباراة القوية أمام العين الإماراتي، بتشكيلة أساسية، في ذهاب دور الربع النهائي من دوري أبطال آسيا 2023-2024، كما يلي:

حراسة المرمى: أوسينا.

دفاع النصر السعودي: سلطان الغنام، علي العوجاني، إيميرك لابورتي، بيهيتش.

خط الوسط: عبد الله الخيبري، الصليهم، أوتافيو.

البرتغالي رونالدو
النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو

كما وفي مركز الهجوم: ساديو ماني، أيمن يحيى، كريستيانو رونالدو.

وسيواجه فريق النصر السعودي في مباراة العودة الحاسمة أمام العين الإماراتي، في إياب دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2023-2024 منتصف الأسبوع المقبل.

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