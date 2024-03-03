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شبيه رونالدو يشعل المدرجات والجمهور السعودي يتسابق لالتقاط الصور معه (فيديو)

بقلم
شبيه رونالدو يشعل المدرجات والجمهور السعودي يتسابق لالتقاط الصور معه

وطن – خطف شاب شبيه للاعب البرتغالي ونجم نادي النصر السعودي كريستيانو رونالدو، الأنظار وحصد شعبية واسعة في مدرجات السعودية خلال حضوره إحدى المباريات في الرياض.

وتداول عشاق نادي النصر مقطع فيديو ظهر فيه الشاب الذي بدا أصغر سناً من النجم البرتغالي رونالدو ويشبه بكشل كبير، وهو ويرتدي قميص لاعب النصر وبدا بنفس قصة الشعر وقلد نفس حركاته.

شبيه رونالدو في السعودية

وظهر شبيه رونالدو وهو يرتدي قميص نادي النصر ويمشي على المدرجات، فيما شوهد العديد من المشجعين وهم يتزاحمون حوله ويصافحونه، ويلتقطون صوراً تذكارية معه.

فيما صرخ البعض معربين عن استغرابهم من الشبه الذي يرونه بينه وبين لاعبهم المفضل.

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شبيه كريستيانو تركي

وفي مشهد تال يقوم الشاب بحركة شبيهة بحركات كريستانو ثم يقوم بلمس أيادي عدد من الجمهور.

وأفاد نشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي أن الشاب الذي ظهر مؤخراً في الرياض، يدعى جوكمن أكدوجن Gökmen Akdoğan، تركي الجنسية.

وزار مؤخرًا العاصمة السعودية الرياض وفقًا لما نشره على حسابه على إنستغرام، كما شارك بنفسه مقطع الفيديو اللافت عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

https://www.instagram.com/gokmenakdogan/?hl=ar

يذكر أن هذا ليس أول شبيه لـ كريستيانو رونالدو بل هناك العديد من الشبان الذين نالوا الشهرة بسبب شبههم باللاعب الشهير.

خصوصا أن البعض منهم يتعمد تقليده في إطلالاته وستايله وتسريحة شعره أيضاً فهناك شبيه في الإمارات العربية المتحدة وآخر في أربيل العراقية.

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