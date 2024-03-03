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خنزير غينيا تسلل لأقفاص الإناث يصبح أباً لـ 400 مولود في بريطانيا !

بقلم
خنزير غينيا تسلل لأقفاص الإناث يصبح أباً لـ 400 مولود في بريطانيا !

وطن – حظي خنزير غينيا باهتمام وسائل الإعلام بعد اقتحامه لحظيرة إناث عن طريق الخطأ ليصبح بعد فترة أباً لـ 400 خنزيراً آخر في بريطانيا.

وأثارت الحادثة حالة من الصدمة والضجة بين رواد منصات التواصل وبين العاملين في حديقة Hatton Adventure World وسط إنكلترا وفق ما نقلته ميرور وترجمته وطن.

وأدرك العاملون أن الخنزير فقد بعضاً من وزنه دون أن يدركوا السبب حتى اكتشفوا أنه ذكر من القوارض وتم إبقاؤه في المكان الخطأ المخصص للإناث.

“قضى وقتاً ممتعاً للغاية”

وذكر مدير الحديقة ريتشارد كرادوك إن “أحد ذكور الخنازير الغينية عثور على طريقه إلى القفص الأنثوي وقضى وقتا ممتعا للغاية هناك” وفق وصفه.

حديقة Hatton Adventure World
حديقة Hatton Adventure World

وأضاف كرادوك: “لا نعرف المدة التي قضاها راندي في حظيرة الإناث، لكن كان من الممكن أن تكون عدة أسابيع، وهو ما كان سيمنحه الوقت للتجول بين جميع الإناث”.

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خنازير
خنازير

وعلق الموظفون على أن “الخنزير غينيا بدا أنحف قليلا من ذي قبل. وانضم الآن مجددا إلى أصدقائه الذكور، ومن الواضح أن لديه الكثير من التفاخر ليقوم به” حسب وصفهم.

مدير الحديقة ريتشارد كرادوك
مدير الحديقة ريتشارد كرادوك

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