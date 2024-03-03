الأرقام تُكذب الأردني طلال أبو غزالة بعد تملقه نظام السيسي وهذيانه عن “قوة” الاقتصاد المصري

وطن – فيما تقف آلاف الأسر المصرية عاجزة عن تأمين أبسط أساسيات الحياة مع اقتراب شهر رمضان، خرج المحلل الاقتصادي ورجل الأعمال الأردني المعروف طلال أبو غزالة بتصريحات أثارت سخرية كبيرة في منصات التواصل، وصفها الرواد بالهذيان وقال فيها إن “مصر أفضل من بريطانيا وفرنسا اقتصادياً”.

وجاءت تلك التصريحات بعد إعلان مصر والإمارات صفقة مشروع “رأس الحكمة” التي تعتبر أكبر صفقة استثمار أجنبي مباشر في تاريخ مصر.

وخلال مقابلة أجراها على قناة “الشرق السعودية” قال أبو غزالة: “ما تقوم به مصر أنا أحييه لأنها تبني بنية تحتية هي الضرورة اللازمة للازدهار في المستقبل، الحكومات والقيادات في الدنيا أمامها خيارين يا أرضي الشعب وأدمر مستقبله أو أبني له مستقبل ويكون زعلان مني”.

تصريحات طلال أبو غزالة عن مصر

وأضاف رجل الأعمال الأردني: “انت بدك تزعل ازعل معك حق بس نحن نبني لك عشان أولادك يكونوا مبسوطين.. أنا بصرف على أشياء انت بتشوف أنه لا لزوم لها وتقول أنا بدي آكل وبدي تزيد دخلي وتأمن لي خدمات أكبر ولكن هناك ثمن لذلك”.

الفلسطينى الأردنى طلال أبو غزالة:

مصر ستصبح ضمن أكبر 7 اقتصادات فى العالم فى 10 سنوات،

واقتصادها أفضل من انجلترا وفرنسا!!!

إذا فلماذا نأخذ معونات من الإتحاد الأوروبي؟

ولماذا نتفاوض مع صندوق النقد؟

هذا رجل هتّاش هبّاش نتّاش كوّاش حوّاش رعّاش لايرعوى! pic.twitter.com/Dmtw06j5F1 — Dr.Yahya Ghoniem (@YahyaGhoniem) March 3, 2024

وتابع طلال أبو غزالة: “أنا اليوم بقول لك وسجل علي أن وضعك الاقتصادي في مصر أحسن من بريطانيا وفرنسا مثلا وهما من مجموعة السبع الكبار.”

وتابع زاعما:”وضعك أحسن اقتصاديا بالمعايير مش بس تأخذ جانب واحد فقط أنه العملة نزلت أو ليس لدينا دولارات، من الجيد الواحد ما يكون عنده دولارات وجيد ألا يكون عليه دولارات”.

تصريح طلال أبو غزالة مُضلل

من جانبها فضحت منصة (صحيح مصر) ادعاءات أو غزالة وأكدت بالأدلة أن تصريحاته خاطئة.

إذ أن الإحصائيات الاقتصادية في الثلاثة بلدان وفق تحقيق للمنصة، تكشف أن مؤشرات الاقتصاد المصري أقل من مؤشرات اقتصاد دولتي فرنسا والمملكة المتحدة، وليس العملة وحدها، على عكس ما ادعى أبو غزالة.

✅ الحقائق:

✅ تصريح طلال أبو غزالة مُضلل، إذ أن الإحصائيات الاقتصادية في الثلاثة بلدان، تكشف أن مؤشرات الاقتصاد المصري أقل من مؤشرات اقتصاد دولتي فرنسا والمملكة المتحدة، وليس العملة وحدها، على عكس ما ادعى أبو غزالة. 1️⃣ الناتج المحلي الإجمالي: 📌 إذ شكل إجمالي الناتج المحلي… pic.twitter.com/liaqOSOHXT — صحيح مصر (@SaheehMasr) March 3, 2024

إذ شكل إجمالي الناتج المحلي المصري في العام 2023، نسبة حوالي 13% فقط من جملة الناتج المحلي في فرنسا والمملكة المتحدة.

بلغ الناتج المحلي الإجمالي المصري في العام 2023 نحو 398 مليار و4 مليون دولار، في حين بلغ الناتج المحلي الإجمالي في فرنسا نحو 3 تريليون و5 مليارات دولار، والناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة نحو 3 تريليون و33 مليار دولار، وفق بيانات صندوق النقد الدولي.

وجاءت المملكة المتحدة في المرتبة السادسة بين أقوى اقتصادات العالم بالعام 2023، بإجمالي ناتج محلي بلغ 3 تريليون و33 مليار دولار، فيما جاءت فرنسا في المرتبة السابعة بين أقوى اقتصادات العالم بالعام 2023 بإجمالي ناتج محلي 3 تريليون و5 مليار دولار، بينما جاءت مصر بالمرتبة 38 عالميًا بإجمالي ناتج محلي 398 مليار و4 مليون دولار.

فيما تشكل صادرات مصر نسبة حوالي 4% فقط من صادرات فرنسا والمملكة المتحدة.

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بلغ حجم صادرات مصر بالعام المالي المنتهي 2022/ 2023 نحو 39 مليار و624 مليون دولار، وفق أحدث بيانات البنك المركزي المصري، في حين بلغت حجم صادرات فرنسا بالعام 2022 نحو 946 مليار و54 مليون دولار، والمملكة المتحدة نحو تريليون و4 مليار و80 مليون دولار.

وبلغ سعر كل دولار حوالي 31 جنيهًا مصريًا (السعر الرسمي)، في حين بلغ سعر كل دولار نحو 0.92 يورو فقط، و0.79 جنيهًا إسترلينيًا.

معدل البطالة

بلغ معدل البطالة في مصر في الربع الرابع من العام 2023 نحو 6.9%، في حين بلغ في إنجلترا نحو 3.8%، ونحو 7% في فرنسا.

سخرية واسعة من أبو غزالة

وسخر رواد منصات التواصل بشكل واسع من تصريحات أبو غزالة ومنها ما كتب “أبو سالم”: “هذا طلال ابو غزالة اللي كنا نعتبره افضل محلل اقتصادي يسمي الانهيار الاقتصادي وافلاس الدولة تقدم ويعتبر الهدم بناء”.

هذا طلال ابو غزالة اللي كنا نعتبره افضل محلل اقتصادي

يسمي الانهيار الاقتصادي وافلاس الدولة تقدم ويعتبر الهدم بناء

خلاص تم حذف ابو غزالة من قائمة المحللين

وتمت اضافته الى قائمة المنبطحين والمطبلين — ابوسالم (@TI_o_IT) March 2, 2024

وأردف: “خلاص تم حذف ابو غزالة من قائمة المحللين وتمت اضافته الى قائمة المنبطحين والمطبلين”.

فيما غرد آخر ساخراً: “أبو غزالة سرحت غزالته”.

وشارك محمد العربي مقطع مصور يظهر تحكم العسكر بكل موارد مصر واستغلالهم لها ونهبها حسب تغريدته: “عندما نقول إن مصر مخطوفة ومسروقة وإن المصرين عبيد مطعين عند العسكر تصدقون لأن كل الوظائف عسكرية مافيش مكان للمدنيين.”

وتابع:”والعسكريين هما محتلين مصر واللي يقول ليك سلمية قوله بهية محبوسة واللي حبسها ولاد الحرامية ومش بينفع معهم سلمية لازم المواجهة معهم”.

#طلال_ابو_غزاله عندما نقول إن مصر مخطوفة ومسروقة وإن المصرين عبيد مطعين عند العسكر تصدقون لأن كل الوظائف عسكرية مافيش مكان للمدنيين والعسكريين هما محتلين مصر واللي يقول ليك سلمية قوله بهية محبوسة واللي حبسها ولاد الحرامية ومش بينفع معهم سلمية لازم المواجهة معهم pic.twitter.com/MIj4S4hmJJ — محمد العربى (@bakus_king) March 3, 2024

وتساءل راجي عفو الله: “طلال ابو غزالة ….. هات من الاخر عينك على اية عاوز تشتريه فى مصر ؟”.

طلال ابو غزالة ….. هات من الاخر عينك على اية عاوز تشتريه فى مصر ؟ — راجى عفو الله (@EmaarW) March 3, 2024

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي كان قد كشف عن التفاصيل المالية لصفقة “مشروع رأس الحكمة” التي وقعتها القاهرة وأبوظبي قبل أيام، مشيرا إلى أن 35 مليار دولار ستدخل للحكومة المصرية كاستثمار أجنبي مباشر على مدار شهرين.

وأوضح مدبولي التفاصيل المتعلقة بحصول القاهرة على هذا المبلغ والأرباح “والمكتسبات” المتوقعة من هذا المشروع.