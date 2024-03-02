نسرين طافش تخلع ملابسها أمام الكاميرات وتشعل غضب جمهورها! (فيديو)

وطن – شنّ جمهور الفنانة السورية نسرين طافش هجوماً غير مسبوقٍ عليها؛ وذلك بعدما انتشر مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تخلع ملابسها أمام الكاميرات.

وشاركت نسرين الجمعة في افتتاح أحد المطاعم في لبنان، غير أنها فاجأت الجمهور بإطلالتها المثيرة.

نسرين طافش تخلع ملابسها أمام الكاميرات

وارتدت “توب” من الدانتيل الأسود من دون أكمام كشفت عن أجزاء من جسدها نسقتها مع تنورة قصيرة جدا من الجلد.

وقامت نسرين بخلع الجاكيت الفرو الحمراء أمام المصورين فاعتبر البعض انها تقوم باستعراض جسدها.

وانهالت تعليقات المتابعين الذين انتقدوا إطلالة نسرين. واعتبر البعض انها ترتدي لانجري او “بيبي دول”.

وتخوض نسرين طافش المنافسة في رمضان 2024 بمسلسل جديد يحمل عنوان “بدون مقابل” أمام النجم المصري هاني رمزي، الذي تلعب فيه دور الإعلامية رهام.

كما عرض للفنانة السورية، مؤخرًا، فيلم “السيستم” الذي لعبت بطولته إلى جانب: أحمد الفيشاوي، وبسنت شوقي، وطارق لطفي، وميس حمدان، ونهى العابدين.

ومؤخراً، فازت نسرين طافش بجائزة “أكثر فنانة ملهمة”، والتي تقدمها منصة “جيرلز سبايس” المعنية بقضايا تمكين المرأة.

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وأعلنت نسرين طافش، في يوليو 2023، انفصالها عن زوجها الدكتور شريف شرقاوي بشكل رسمي، وذلك للمرة الثانية بعد ما يقرب من شهرين على عودتهما.