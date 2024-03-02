من 7 رجال .. اغتصاب جماعي لسائحة أثناء نومها مع زوجها في خيمة! (فيديو)

وطن – تعرضت سائحة إسبانية لهجوم واغتصاب جماعي من قبل مجموعة من 7 رجال على الأقل في منطقة شرقية من الهند أثناء قضائها عطلة مع زوجها.

وقال الزوج إن الاعتداء وقع أثناء تواجدهما في ولاية جهارخاند الهندية الشرقية.

كان الزوجان، اللذان يقومان بجولة على الدراجة، قد نصبا خيمة في منطقة “دومكا”، وهي منطقة نائية في ولاية جهارخاند، ليلة الجمعة عندما وقع الهجوم من عدة رجال أثناء نومهما.

اغتصاب جماعي لسائحة إسبانية في الهند

وصف الزوج وهو إسباني الحادثة، قائلاً إنهما تعرضا للهجوم أثناء النوم في خيمتهما، حيث هددهما المهاجمون بالقتل واغتصبوا زوجته، وهي مواطنة إسبانية من أصل برازيلي.

زوجين رحّالة من البرازيل سافرا خلال 5 سنوات إلى الجزائر والعراق واليمن وباكستان وتركيا و63 دولة أخرى لاكتشاف العالم وكان كل شيء يسير على أفضل حال… قبل أيام ذهبوا للهند وزاروا ولاية "جهارخاند" للاستمتاع بالطبيعة الخلابة والشلالات لكن اعترض طريقهم 7 أشخاص وضربوا الزوج ضرب مبرح… pic.twitter.com/q5VCMquLKT — إياد الحمود (@Eyaaaad) March 2, 2024

وقال الزوج في تسجيل فيديو من المستشفى الذي يتلقيان فيه العلاج: “تعرضنا لهجوم في الخيمة، ضربونا ووضعوا سكيناً على رقبتي وقالوا إنهم سيقتلوننا، واغتصبت زوجتي من قبل سبعة رجال”.

بينما قالت الزوجة، التي بدت عليها آثار الكدمات في الفيديو، إنهما تعرضا أيضاً للسرقة أثناء الاعتداء. موضحة: “لم يكن لدينا الكثير، كان الهدف الحقيقي هو اغتصابي”.

كان الزوجان، اللذان يسافران لعدة أشهر لجولة في البلاد من أقصى نقطة جنوبية، قد نصبا مخيمهما بالقرب من مركز شرطة في منطقة دومكا عندما وقع الاعتداء. وتتلقى الزوجة حالياً العناية الطبية في مستشفى محلي.

وقدمت الشرطة المحلية تقريرا عن الاعتداء والاغتصاب الجماعي، مما أدى إلى اعتقال ثلاثة مشتبه بهم على الأقل حتى الآن.

وقال مفتش الشرطة بيتامبر سينغ كيروار للصحفيين: “لقد اعتقلنا بعض الأشخاص… وسنقبض على البقية منهم أيضا… قال الضحية إن نحو سبعة رجال متورطون في الجريمة، واعتقلنا ثلاثة منهم”.

وأدان الوزير الإقليمي لولاية جهارخاند، ميثيليش كومار ثاكور، الحادث، مؤكدا أن الشرطة اتخذت الإجراءات المناسبة، ووعد بأن المسؤولين لن يفلتوا من العدالة.

وتواصلت سفارة إسبانيا في الهند مع السلطات وأرسلت موظفين قنصليين إلى المنطقة لمساعدة الضحايا.

وبحسب المصادر، فقد سافر الزوجان من إسبانيا إلى باكستان، ثم إلى بنجلاديش، قبل دخول الهند، مع خطط لمواصلة رحلتهما إلى نيبال.