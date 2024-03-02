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مبلغ خيالي حصلت عليه ريهانا للغناء في حفل زفاف نجل أغنى رجل في الهند! (شاهد)

بقلم
ريهانا تلقت مبلغ 9 ملايين جنيه استرليني من أجل احياء حفل زفاف نجل أغنى رجل في الهند

وطن – ضجّت وسائل الإعلام بخبر حفل الزفاف الأسطوري الذي سيستمر لمدة 5 أشهر في ولاية غوجرات الهندية، لنجل أغنى رجل في الهند وآسيا كلها “موكيش أمباني“.

في هذا السياق، كشفت تقارير إخبارية عن أنّ النجمة ريهانا تلقت مبلغ 9 ملايين جنيه استرليني، من أجل احياء حفل الزفاف .

ريهانا في حفل زفاف نجل أغنى رجل في الهند

وستقدم ريهانا والساحر “ديفيد بلين” وممثل بوليوود “ديلجيت دوسانجه” عروضا للضيوف، الذين من المتوقع أن يكون من بينهم مؤسس مايكروسوفت بيل غيتس، ورئيس ميتا مارك زوكربيرج، والعديد من القادة السياسيين الحاليين والسابقين.

ريهانا في الهند
ريهانا في الهند للمشاركة في الزفاف الأسطوري

ومن بين المدعوين أيضًا رئيس شركة ديزني روبرت إيجر، وإيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي السابق، بالإضافة إلى رئيس الوزراء السويدي السابق كارل بيلت، ورئيس الوزراء الكندي السابق ستيفن هاربر وملك بوتان.

نجوم بوليوود أميتاب باتشان وشاروخان، وغيرهم الكثير، مدعوون أيضًا إلى الزفاف الأسطوري.

وقالت وكالة بلومبيرغ إن تكلفة هذا الزفاف ستتخطى 100 مليون دولار.

حفل الزفاف الأسطوري لنجل أغنى رجل في الهند
العروسان

أما رحلات الطيران الخاصة من حول العالم والسكن في فنادق 5 نجوم تم تأمينها للجميع وسيكون هناك العشرات من مصففي الشعر.

وتم توزيع كتيّب لجميع الضيوف فيه معايير الموضة المطلوب منهم اتخاذها خلال أيام وجودهم حتى لا يتم الإخلال بالبرستيج الخاص بالحفل.

في حين تم استدعاء أمهر 21 طاهياً من نخبة الطهاة حول العالم للإشراف على فريق طبخ سيقدم آلاف الأصناف من الأطباق العالمية والهندية.

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