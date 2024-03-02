لحظة سقوط نجل أمير قطر في سباق عالمي للخيول (شاهد)

وطن- سقط الشيخ عبد الله بن تميم بن حمد آل الثاني نجل أمير دولة قطر على الأرض، بعد تعثر جواده عند الحاجز الأخير أثناء مشاركته في سباق للخيول الحواجز، الجمعة.

وتفاعل النشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي، مع مقطع سقوط نجل أمير قطر عبد الله، عقب سقوطه من على ظهر جواده عند الحاجز الأخير لسباق الحواجز للخيول.

سقوط نجل أمير قطر في سباق للخيول

وهرع المسؤولين عن السباق والأمن تجاه الفارس عبد الله بن تميم بن حمد آل الثاني، بعد سقوطه من على ظهر الحصان ليساعدوه، وسط تصفيق الجمهور له.

كما وتمنى المتابعين والنشطاء الذين قاموا بتداول مقطع فيديو سقوط نجل أمير قطر الشيخ عبد الله في سباق للحواجز، بالسلامة والعافية له.

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وعلق الناشط حزام بن سعود السبيعي بعد نشره فيديو سقوط نجل أمير قطر في سباق للخيول، عبر حسابه الشخصي على منصة (X)، ” يقول المثل الخليجي : ما تصير فارس إلا بعد طيحة (سقوط)، تذكرت هذا المثل وأنا أشاهد قفز الحواجز للفارس الشيخ عبد الله بن تميم بن حمد نجل أمير دولة قطر الذي سقط من الحصان في آخر جولة”.

وختم، ” سلامة الشيخ الفارس عبد الله وعساه ما يشوف شر”.

بطولة لونجين العالمية

وقال آخر يدعى سالم الدوسري، ” الحمد الله على سلامة الشيخ عبد الله بن تميم بن حمد، نجل سمو الأمير”.

كما وغرد عبد الله الشعيل عبر حسابه على مقطع فيديو سقوط نجل أمير قطر الشيخ عبد الله، “الحمد لله ، على سلامة الشيخ عبدالله بن تميم آل ثاني نجل سمو الأمير #تميم بن حمد آل ثاني بعد سقوطه”.

وختم الشعيل تغريدته، “الحمد لله على سلامتك يا بطل وحفظك الله لوالديك وأهلك في قطر”.

وتقام في العاصمة القطرية الدوحة، فعاليات بطولة لونجين العالمية لقفز الحواجز لعام 2024، التي يجوب فيها الفرسان المشاركين فيها نحو 15 مدينة حول العالم، في إطار سلسلة من الجولات للمسابقة العالمية.