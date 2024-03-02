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كلوب يصدم جماهير ليفربول بشأن محمد صلاح

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غياب محمد صلاح

وطن- أعلن المدرب الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الحالي، عن غياب النجم المصري الدولي محمد صلاح عن المباراة القادمة للريدز أمام نوتنغهام فورست، السبت، في منافسات الأسبوع ال27 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وقال المدرب يورغن كلوب في المؤتمر الصحفي الذي عقده قبيل مباراة ليفربول أمام نوتنغهام فورست، ” محمد صلاح لن يشارك معنا أمام نوتنغهام فورست، ولكنه قريب من العودة”.

غياب محمد صلاح

وتابع كلوب، ” لا أعتقد أن صلاح بعيد عن العودة، من المتوقع أن يعود في أي وقت من الأسبوع القادم، من الممكن حدوث ذلك، إنه في طريقه للعودة لكنه لم يصل إلى الجاهزية بعد”.

وأضاف، ”  داروين نونيز ودومينيك سوبوسلاي قد تدربا مع الفريق، وأندري روبرتسون وواتارو إندو، وهناك خطة انضموا إليها”.

المدرب كلوب
مدرب ليفربول كلوب

ويعتلي فريق ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، برصيد 60 نقطة، بعد خوضه 26 مباراة ماضية على مستوى الدوري الممتاز، فاز في 18 مباراة وتعادل في 6 مباريات وخسر في مباراتين.

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رحيل محمد صلاح عن ليفربول

بعد تغريده الكابتن المصري السابق أحمد حسام ميدو، بشأن رحيل محمد صلاح عن ليفربول نهاية الموسم الجاري إلى الدوري السعودي الممتاز، أكد إعلامي رياضي سعودي وليد فراج مقدم برنامج أكش مع وليد عن ذهاب اللاعب إلى دوري روشن.

وقال الإعلامي وليد فراج في برنامجه ” أكش مع وليد”، ” أعتقد أن صلاح سيكون في الدوري السعودي، وهذا شيء متوقع”.

كما وواصل فراج حديثه، ” أعتقد أن اللاعب محمد صلاح لن يذهب نحو نادٍ في جدة، وإنما سيذهب نحو فريق آخر في الدوري السعودي (الهلال)”.

محمد صلاح
محمد صلاح هداف ليفربول في الدوري الإنجليزي

كما وأشارت تقارير صحفية في وقت سابق، عن احتمالية انتقال محمد صلاح إلى نادي الهلال السعودي الصيف المقبل.

وسجل المصري صلاح 19 هدفاً وصنع 10 تمريرات حاسمة، في 28 مباراة شارك فيها مع فريق ليفربول في مختلف المسابقات للموسم الجاري.

يذكر بأن عقد محمد صلاح مع نادي ليفربول ساري المفعول حتى صيف عام 2025.

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