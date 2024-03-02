جدول ترتيب الدوري السعودي روشن بعد كلاسيكو الهلال والاتحاد

وطن- يتربع فريق الهلال على عرش صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي روشن، بعد فوزه في مباراة الكلاسيكو أمام نظيره اتحاد جدة، الجمعة، بثلاثية ثمينة مقابل هدف وحيد، في قمة منافسات الجولة ال22 من الدوري السعودي روشن.

وسجل ثلاثية الهلال السعودي (الزعيم) داخل مرمى شباك منافسه اتحاد جدة، كلاً من اللاعبين صالح الشهري في الدقيقة ال39 ومالكوم في الدقيقة ال59 وسعود عبد الحميد في الدقيقة ال67.

كلاسيكو الهلال والاتحاد

وأحرز فريق اتحاد جدة الهدف الوحيد للفريق في المباراة، عند الدقيقة ال12، عن طريق اللاعب نغولو كانتي.

وتفوق الهلال على منافسه الاتحاد طيلة مجريات مباراة الكلاسيكو على مستوى التسديدات والاستحواذ، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 16 تسديدة، والاستحواذ بنسبة 67% في المباراة.

على عكس الفريق المنافس اتحاد جدة الذي وصل عدد تسديداته إلى 6 تسديدات فقط، مع استحواذ على الكرة بنسبة 33%.

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جدول ترتيب الدوري السعودي روشن

وجاء جدول ترتيب الدوري السعودي روشن بعد نهاية مباراة الكلاسيكو بفوز الهلال على الاتحاد بثلاثية ثمينة مقابل هدف وحيد، مع قرب ختام منافسات الجولة ال22، على النحو الآتي:

الهلال 62 نقطة.

النصر 53 نقطة.

الأهلي 43 نقطة.

التعاون 39 نقطة.

الاتحاد 37 نقطة.

ضمك 31 نقطة.

الفتح 30 نقطة.

الاتفاق 28 نقطة.

الفيحاء 28 نقطة.

الوحدة 27 نقطة.

الشباب 24 نقطة.

الخليج 23 نقطة.

الأخدود 23 نقطة.

الرياض 23 نقطة.

الرائد 20 نقطة.

الطائي 18 نقطة.

أبها 18 نقطة.

الحزم 15 نقطة.

وستختتم منافسات الأسبوع ال22 من الدوري السعودي الممتاز روشن، بمواجهة الأهلي والفتح، السبت.